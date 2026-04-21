المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 21 من نيسان 2026

دمشق:

1 – افتتاح معرض كتاب الطفل الأول، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: الهوية (مظاهرها, أنواعها, الثبات والانفتاح)، يلقيها الأستاذ عبد الله حاج درويش، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – محاضرة للسيدات بعنوان: رفع المناعة النفسية من فيروسات المجتمع، تلقيها الأستاذة منى علي فتوح، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 4.30 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان: اقتصاد السوق وعدالة توزيع الدخل، بإشراف الأستاذ سمير سعيفان، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – عرض فيلم لغز الوردة بطولة الفنان جهاد عبده، في صالة سينما سيتي الساعة الـ 6 مساءً.

6 – عرض أفلام “إيجي بيست، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10 مساءً.

ريف دمشق:

معرض فن تشكيلي بعنوان “ترانيم ملونة”، في المركز الثقافي بجرمانا، الساعة الـ 1 ظهراً.

حمص:

محاضرة بعنوان: “المدرسة وتعاظم دورها في المجتمع المعاصر”، يقدمها الأستاذ عماد الخليل، الساعة الـ 11 صباحاً.

إدلب:

معرض بعنوان “ألوان قادمة”، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 12 ظهراً.

طرطوس:

ملتقى الشعر بعنوان من إدلب الخضراء إلى طرطوس السلام، على مدرج فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية:

1 – اليوم الثاني من الندوة الثقافية “دور اللغة العربية في بناء الإنسان”، للدكتورتين غيثاء قادرة ولطفية برهم، في قاعة الأنشطة – مقر فرع اللاذقية لاتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – فعالية بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، لتكريم كوكبة من المبدعين السوريين، في مقر جمعية العاديات بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “دوللي، إيجي بيست، ثراش، سبونج بوب البحث عن سكوير بانتس، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.