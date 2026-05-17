الوحدة يحسم المواجهة أمام مضيفه الشبيبة بالفوز عليه في فاينال كرة السلة

حلب-سانا

حسم فريق الوحدة المواجهة مع مضيفه الشبيبة بالفوز بنتيجة 83-74 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في صالة الشبيبة في حلب، في أولى لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الفاينال 6 لدوري الرجال بكرة السلة.



وبهذه النتيجة حقق الوحدة فوزه الرابع على التوالي في منافسات الفاينال ليتصدر جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد الشبيبة عند النقطة 28 في المركز السادس والأخير، علماً أنه لم يحقق أي فوز في الفاينال حتى الآن.



وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غداً الإثنين بلقاء يجمع حمص الفداء مع أهلي حلب في صالة غزوان أبو زيد في حمص، على أن تختتم منافسات الجولة بعد غد الثلاثاء بمباراة تجمع الكرامة مع النواعير.