الوحدة يحسم المواجهة أمام مضيفه الشبيبة بالفوز عليه في فاينال كرة السلة

photo 2026 05 17 22 53 31 الوحدة يحسم المواجهة أمام مضيفه الشبيبة بالفوز عليه في فاينال كرة السلة

حلب-سانا

حسم فريق الوحدة المواجهة مع مضيفه الشبيبة بالفوز بنتيجة 83-74 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في صالة الشبيبة في حلب، في أولى لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الفاينال 6 لدوري الرجال بكرة السلة.
 
وبهذه النتيجة حقق الوحدة فوزه الرابع على التوالي في منافسات الفاينال ليتصدر جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد الشبيبة عند النقطة 28 في المركز السادس والأخير، علماً أنه لم يحقق أي فوز في الفاينال حتى الآن.
 
وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غداً الإثنين بلقاء يجمع حمص الفداء مع أهلي حلب في صالة غزوان أبو زيد في حمص، على أن تختتم منافسات الجولة بعد غد الثلاثاء بمباراة تجمع الكرامة مع النواعير.

الوحدة يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الحرية في مباراة مؤجلة
الوحدة يفوز على الثورة ببطولة درع وزارة الرياضة والشباب لكرة السلة
نادي حمص الفداء يتوج بطلاً لبطولة درع وزارة الرياضة والشباب في كرة السلة على حساب نادي الوحدة
فريق السلام للرياضات الخاصة يفوز على جمعية الهدف بمباراة ودية بكرة السلة
أهلي حلب يتعاقد مع لاعب منتخب سوريا لكرة السلة ديفيد هرمز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك