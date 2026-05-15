زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين هذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن زيادة المملكة العربية السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاجٍّ وحاجّة لموسم حج 1447 هـ – 2026 م.

وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن الموافقة على زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم، مشيرة إلى أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بذلك ستصدر لاحقاً.

وتقدمت الوزارة بجزيل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، على ما تبذله من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وعلى ما تبديه من تعاونٍ أخويّ صادق مع الجمهورية العربية السورية.

وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.

وذكر مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج، في السادس من نيسان الجاري أنه سُجل في الموسم الحالي ما يقارب الـ 65 ألف حاج، وهو عدد يفوق الحصة المخصصة لسوريا، ما استلزم اعتماد آليات لضمان العدالة في الاختيار.