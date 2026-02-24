مبادرة مجتمعية للحفاظ على النظافة العامة في حلب

IMG 0005 3 مبادرة مجتمعية للحفاظ على النظافة العامة في حلب

حلب-سانا

أطلقت محافظة حلب مبادرة مجتمعية للحفاظ على النظافة العامة في أحياء مدينة حلب، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية ولجان الأحياء والأهالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل المجتمعي.

IMG 0008 2 مبادرة مجتمعية للحفاظ على النظافة العامة في حلب

وأوضح مسؤول الكتلة الرابعة في المحافظة، محمد منافيخي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي في تعزيز ثقافة النظافة ونشر الوعي الخاص بها، إضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية من خلال لجان الأحياء والأهالي ومساهمتهم بها.

وأشار منافيخي إلى أن المبادرة استهدفت اليوم حي الفردوس، بمشاركة عدد من المتطوعين وأهالي الحي ولجان الأحياء ومخاتيرها وآليات مديرية النظافة.

IMG 0022 1 مبادرة مجتمعية للحفاظ على النظافة العامة في حلب

بدورها لفتت المتطوعة رشا الحلبي إلى مشاركتها مع عدد من المتطوعين بحملة النظافة؛ لترحيل الأوساخ من الحي وتحقيق أثر إيجابي لدى الأهالي، وتشجيعهم على المساهمة المستدامة في تحقيق نظافة الحي والحد من أخطار الأمراض.

وكانت محافظة حلب أطلقت مؤخراً عدة حملات للنظافة بالتعاون مع مجلس المدينة، استهدفت الأحياء الشعبية، تم خلالها ترحيل الأنقاض ومخلفات الحرب وفتح الشوارع؛ بهدف الارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة.

