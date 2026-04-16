افتتاح دائرة النقل في منطقة الباب بريف حلب الشرقي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حلب-سانا

افتُتحت مديرية النقل في حلب اليوم الخميس، دائرة نقل منطقة الباب في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي، لتحسين مستوى الخدمات العامة وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ولا سيما في قطاع تسجيل المركبات والخدمات المرتبطة بها.

وأوضح مدير نقل حلب أحمد علاء الدين، في تصريح لـ سانا، أنه تم استئناف العمل في دائرة نقل الباب بعد انقطاع طويل، عقب الانتهاء من دمج البيانات وربط الدائرة بالكبل الضوئي، ما أسهم في إعادة تفعيل الخدمات الأساسية.

وبيّن علاء الدين، أن الدائرة ستقدم في مرحلتها الأولى خدمات تسجيل المركبات التي تحمل لوحات تجربة، وإجراء معاملات الفراغ ونقل الملكية، إضافة إلى تجديد المركبات، مشيراً إلى خطط قريبة لافتتاح دائرة نقل في منطقة أعزاز لتوسيع نطاق الخدمات.

بدوره، أكد مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي أن افتتاح الدائرة يشكل خطوة مهمة نحو تحسين واقع خدمات النقل في ريف حلب، لافتاً إلى أنه سيتم العمل تدريجياً على تفعيل مختلف الخدمات التقنية لتصبح الدائرة مركزاً متكاملاً.

وأشار الشهابي إلى أن المركز سيوفر مستقبلاً جميع خدمات تسجيل المركبات ضمن موقع واحد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك خدمات الدفع الإلكتروني، والحصول على براءة الذمة، واستكمال إجراءات التسجيل، دون الحاجة إلى مراجعة عدة دوائر، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وتأتي أهمية افتتاح دائرة نقل منطقة الباب في بزاعة، في ظل ما يشهده المركز الرئيسي لدائرة النقل في مدينة حلب من ضغط كبير وازدحام يومي، نتيجة توافد المراجعين من مختلف مناطق الريف، الأمر الذي كان يفرض على المواطنين أعباء إضافية من حيث الوقت وتكاليف التنقل.