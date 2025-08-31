بعد تجهيزه بمعدات متطورة… افتتاح قسم الحروق في مشفى الرازي بحلب

حلب-سانا

افتتح مشفى الرازي في حلب، اليوم، قسم الحروق الجديد المُجهّز بأحدث المعدات والمستلزمات الطبية العالمية، وذلك استجابة للحاجة الملحة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرضى الحروق في حلب والمنطقة الشمالية.

نقلة نوعية في مجال معالجة الحروق

معاون وزير الصحة حسين الخطيب أوضح في تصريح لمراسلة سانا خلال حضوره الافتتاح أن قسم الحروق الجديد هو الوحيد من نوعه في المنطقة الذي يقدم خدمة طبية متخصصة بمستوى متقدم، ما يسهم في تقديم العلاج المناسب للمرضى ويخفف معاناتهم.

من جهته أوضح مدير صحة حلب محمد جمعة في تصريح مماثل، أن المركز يُمثّل نقلة نوعية في مجال علاج الحروق التي تحتاج إلى متابعة مستمرة وعمليات دقيقة، مبيناً أن القسم يضم شعبة إسعاف مُخصصة لتقييم الحالة الأولية للمرضى فور وصولهم وتقديم العلاج المناسب لهم وضمان أفضل فرص التعافي والاستشفاء.

تجهيزات متكاملة

تجهيز القسم كان كوحدة علاجية متكاملة، حيث شمل غرفة عمليات متطورة مُخصصة لجراحات الحروق، وغرفة عناية مشددة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى غرفة عناية متوسطة وأجنحة مريحة ومُعقمة لإقامة المرضى.

كما يضم المركز غرفة خاصة لعلاج حروق العيون، وغرفاً مجهزة خصيصاً لغسيل وتضميد الحروق إلى جانب عيادة خارجية للمتابعة بعد مغادرة المشفى.

ويعتبر افتتاح قسم الحروق خطوة مهمة في محافظة حلب وشمال سوريا، فهو يتيح تقديم خدمة متخصصة كانت تشكل عبئاً كبيراً على المرضى وأقاربهم في تلك المناطق.