انخفاض طفيف على درجات الحرارة ورياح شديدة مثيرة للغبار في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، ويكون الجو سديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الإثنين، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة عشوائية في أجزاء من المنطقة الساحلية والمنطقة الشمالية الغربية ( حلب والريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب) ومرتفعات القلمون، وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق معتدلة إلى نشطة مع هبّات شديدة جداً تتجاوز سرعتها الـ 85 كم/سا أحياناً وخاصة على المناطق الجنوبية والبادية والمرتفعات الجبلية، تؤدي إلى إثارة العواصف الغبارية في المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج إلى متوسط.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: