ملتقى تدريبي لطلاب الأولمبياد العلمي في هيئة الطاقة الذرية السورية

دمشق – سانا

تستضيف هيئة الطاقة الذرية السورية “ملتقى الانتقاء لطلاب الفريق الوطني لاختصاص علم الأحياء”، بالتعاون مع الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع، لتطوير مهاراتهم ورفع جهوزيتهم لتمثيل سوريا دولياً.

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أنها تضع كل مختبراتها التخصصية وإمكاناتها التقنية واللوجستية في خدمة المتدربين، لتؤكد التزامها الراسخ بدعم جيل الشباب المبدع، ورفده بالخبرات العلمية النوعية، إيماناً بأنّ التفوق الأكاديمي هو الضمانة الحقيقية لبناء مستقبل وطني يرتكز على العلم والابتكار.

يذكر أنّ هذا الملتقى التدريبي المتخصص لطلاب الفريق الوطني في علم الأحياء، انطلق في الـ 16 من شهر نيسان الجاري ويستمر لغاية الـ 24 منه، في إطار برامج هيئة التميز والإبداع المستمرة لإعداد الكفاءات العلمية الشابة، وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية وكليتي العلوم وطب الأسنان في جامعة دمشق، بمشاركة 24 طالباً من أعضاء الفريق الوطني.

ويهدف الملتقى إلى تعميق المعارف العلمية وتنمية المهارات التطبيقية لدى الطلاب، من خلال برنامج تدريبي مكثّف تشرف عليه اللجنة العلمية ونخبة من المدربين، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة في الاستحقاقات العلمية الدولية المقبلة بكفاءة واقتدار.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك