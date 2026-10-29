الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على شخصين صدما ثلاثة أطفال أثناء فرارهما

ريف دمشق-سانا



ألقت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق القبض على شخصين، بعد ممانعتهما دورية مرور أثناء قيامها بتنظيم حركة السير في حي الورود بمنطقة قدسيا.



وأوضحت قوى الأمن الداخلي، اليوم الخميس، أن المدعوين “ه.م” و”م.ك” لاذا بالفرار عقب الحادثة، وأثناء محاولتهما الهروب صدمت مركبتهما ثلاثة أطفال، ما دفع قيادة الأمن الداخلي إلى مباشرة عمليات البحث والتحري عنهما.



وأسفرت المتابعة عن ضبط السيارة المستخدمة في منطقة الميدان، قبل تحديد مكان وجود المدعوين وإلقاء القبض عليهما، فيما تُستكمل الإجراءات القانونية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص.