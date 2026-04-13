بمشاركة 22 سيدة عاملة.. افتتاح معرض “صُنع بيدها” في دمشق

دمشق-سانا

افتتح اليوم الإثنين، معرض “صُنع بيدها” الذي تنظمه لجنة المرأة العاملة برعاية الاتحاد العام لنقابات العمال، ومشاركة ٢٢ سيدة عاملة من مختلف المحافظات، بهدف دعم الصناعات اليدوية، وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك في مقر الاتحاد بدمشق.

ويشمل المعرض الذي يستمر يومين، مجموعة واسعة من الأعمال اليدوية، التي تعكس مهارات المشاركات وقدرتهن على تحويل الحرفة إلى مصدر دخل.

دعم المرأة العاملة أولوية

رئيس الاتحاد العام فواز الأحمد، أكد في كلمة خلال الافتتاح، أهمية المعرض في دعم المرأة العاملة، وتوسيع فرص مشاركتها، لكونه يشكّل منصة حقيقية لإبراز إبداع المرأة السورية، وقدرتها على الإنتاج رغم الظروف الصعبة.

وقال الأحمد: “أثبتت المرأة العاملة حضورها في مواقع العمل كافة، ولا سيما في المناطق المحررة والمخيمات، حيث تواجه تحديات معيشية واقتصادية مضاعفة، ومن هذا المنطلق يعمل الاتحاد العام، على تنفيذ برامج تدريب وتأهيل، وتوفير ورشات تعليمية، والمساهمة في تسويق المنتجات، وتقديم الدعم اللوجستي والتنظيمي للعاملات اللواتي يبدأن مشاريع صغيرة “.

من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام سناء واكد، في كلمة مماثلة، أن تنظيم المعرض يأتي ضمن خطة لدعم النساء العاملات، مشيرةً إلى أن اللجنة تعمل على تطوير مهاراتهن، عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة، إضافة إلى توفير منصات للتسويق تساعدهن على تحويل أعمالهن إلى مصدر دخل مستدام.

مشاريع صغيرة تتحول إلى مصادر دخل

في المقابل أكدت بعض المشاركات في تصريحات لمراسلة سانا، أن مشاريعهن الصغيرة تشكّل رافداً مهماً لدخل الأسرة، وتمنح المرأة فرصة لإثبات حضورها في سوق العمل، مستفيدات من دعم الاتحاد العام لهن، في توفير منصات العرض والتسويق.

وبينت وفاء شقّ من محافظة القنيطرة أن مشاركتها جاءت لعرض منتجات ريفية تعتمد على خبرات متوارثة، مؤكدةً أن دعم الاتحاد لها وحصولها على قرض ميسّر، أسهم في توسيع المشروع، وزيادة الإنتاج.

من جانبها أوضحت هيام العبيد من محافظة درعا، أنها تشارك بمنتجات تعتمد على إعادة التدوير، وهي هواية طوّرتها خلال سنوات عملها، لتتحول إلى مشروع صغير يدعم أسرتها، لافتةً إلى أن مشاركتها تهدف إلى التعريف بمنتجاتها، وفتح باب التسويق لها.

وأشارت إلهام الرحيل من دمشق، إلى أنها بدأت مشروعها منذ نحو ثماني سنوات، مبينةً أن هذه المشاريع الصغيرة تسهم في تمكين المرأة وتحسين دخلها.

وتخلل المعرض، تكريم المشاركات تقديراً لجهودهن، ودعماً لاستمرارهن في تطوير مشاريعهن الصغيرة.

ويأتي معرض “صُنع بيدها” في إطار الجهود النقابية لتعزيز دور المرأة في العملية الإنتاجية، عاكساً رؤية الاتحاد، لتمكين المرأة عبر توفير منصات للتسويق، ودعم القروض الميسّرة، بما يتيح للعاملات تحويل مهاراتهن اليدوية إلى مصدر دخل، ويمنحهن فرصة المشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.