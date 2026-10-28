انطلاق مؤتمر دولي في إسطنبول بمشاركة 250 عالماً ومفكراً وداعية إسلامياً

إسطنبول-سانا‏

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي “وحدة الأمة ‏الوسط.. من الثوابت إلى ميثاق الوحدة”، بمشاركة نحو 250 عالماً ومفكراً وداعية من ‏مختلف دول العالم، بينهم وفد من سوريا برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير ‏شكري، وبرعاية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.‏

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور ‏علي محيي الدين القره داغي، إلى جانب عدد من العلماء والباحثين.‏

وأكد وزير الأوقاف، في تصريح لـ سانا، أهمية توحيد الكلمة والجهود بين المسلمين، ‏مشيراً إلى أن تجربة سوريا في إعداد ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، بالتعاون مع مجلس ‏الإفتاء الأعلى، وتوقيعه من أكثر من 1800 عالم سوري، تمثل نموذجاً عملياً لتعزيز ‏التقارب وتوحيد الخطاب الإسلامي.‏

وأوضح شكري أن المؤتمر يناقش سبل جمع العلماء من مختلف المدارس والمذاهب ‏الإسلامية حول الثوابت المشتركة المستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ما يعزز وحدة ‏الأمة وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.‏

من جانبه، أكد مدير وقف جيل القرآن محمد معاذ أبو صالح، في تصريح مماثل، أن ‏التحديات والخلافات التي تواجه الأمة الإسلامية تستدعي تعزيز الحوار والتقارب وتغليب ‏المشتركات، مشدداً على ضرورة وضع خطط تنفيذية ومتابعة عملية لضمان تحقيق ‏أهداف المؤتمر وترسيخ قيم الوحدة والتآلف.‏

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ويتضمن جلسات علمية وورشات عمل لمناقشة مشروع «ميثاق ‏وحدة الأمة»، على أن تُختتم أعماله بإعلان البيان الختامي بعد صلاة الجمعة.‏