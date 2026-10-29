نهلة عثمان: سوريا بدأت مشاورات لإعداد خطة عمل وطنية خاصة بقرار مجلس الأمن 1325 ‏

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‏ ‏نيويورك-سانا‏

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أكدت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان أن سوريا بدأت ‏مشاورات لإعداد خطة عمل وطنية خاصة بقرار مجلس الأمن 1325 مؤكدة أن ما يهم في هذه العملية ‏ليس وجود الإستراتيجية بحد ذاتها، بل طريقة بنائها واستنادها إلى التجارب الحقيقية للنساء ‏السوريات اللواتي تعرضن للنزوح واللجوء وكنّ نواة الثورة وصانعات السلام، بحيث لا يردن أن ‏يُعرَّفن فقط بما عانينه في الماضي، بل بما يمكنهن الإسهام به في المستقبل.‏

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وأشارت عثمان في كلمة لها خلال جلسة مناقشة ‏مفتوحة لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن في ‏ربع القرن المقبل، بعنوان “الوفاء بالتعهدات من ‏خلال التنفيذ” إلى أن السنوات الأربع عشرة الماضية ‏بدت كأنها النقيض الكامل للقرار 1325 حيث وُوجهت النساء بالاضطهاد وحُمِّلن أعباءً مضاعفة ‏كأمهات وزوجات وبنات وأخوات في البحث عن المفقودين ومعيلات لأسرهن.‏

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وشددت على أن قصة المرأة السورية هي قصة صمود استثنائي يتحول اليوم إلى قيادة، وأن الحكومة ‏السورية تدرك هذا الإرث من القوة وتعمل على فتح المسارات أمام المشاركة في صنع القرار والعمل ‏البرلماني والمؤسسات الأمنية ومواقع الإدارة والقيادة، مع الإقرار بأن الطريق لا يزال طويلاً وأن المزيد ‏مطلوب.‏

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وأوضحت عثمان أنه مع التحرير تم توقع التعامل مع إرث الماضي فقط دون مسببات معاناة إضافية، ‏إلا أن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكاتها في الجنوب السوري، معتبرة أن مشهد الأمهات وهن يرفعن ‏الصور أمام وكيل الأمين العام السيد لاكروا في القنيطرة كان صرخة ألم تنتظر أن يسمعها العالم، ‏ومجددة المطالبة بإلزام إسرائيل بالاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 والانسحاب ‏الكامل من الأراضي السورية التي توغلت بها بعد 8 كانون الأول 2024 ومن كامل الجولان السوري ‏المحتل وإعادة جميع السوريين المختطفين.‏

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ولفتت عثمان من واقع تجربتها الشخصية كواحدة من اللواتي عدن إلى سوريا لخدمتها إلى تزايد أعداد ‏النساء العائدات من مختلف أنحاء العالم لتأسيس المشاريع وتطوير الأعمال وترميم منازلهن ‏والمساهمة في إعادة وصل المجتمعات التي فرّقتها سنوات الحرب، مؤكدة أن الإرادة الاستثنائية متوافرة ‏للقيادة والبناء.‏

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واختتمت عثمان كلمتها بالتوجه بتساؤل للمجتمع الدولي حول مدى الاستعداد للوقوف إلى جانب ‏النساء السوريات وهن يتولين أدواراً أكبر في الحكومة وخارجها، واستماع العالم إليهن كشريكات ‏حقيقيات في تحقيق العدالة وبناء السلام ودعم الحلول السورية والملكية الوطنية، مشددة على أنه لا ‏يمكن بناء سوريا الجديدة والسلام بدون دعم حقيقي لنساء سوريا.‏

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وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار رقم 1325 في 31 تشرين الأول عام 2000، ليشكّل محطة ‏مفصلية في تعزيز دور المرأة في مجالات السلام والأمن ويؤكد القرار أهمية مشاركة المرأة مشاركةً كاملة ‏وفاعلة في مفاوضات السلام وصنع القرار ومنع النزاعات وحلّها، إلى جانب ضرورة حمايتها من العنف ‏المرتبط بالنزاعات المسلحة.‏

ويُعدّ القرار الإطار المرجعي الدولي لأجندة «المرأة والسلام والأمن»، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة ‏وحماية حقوقها في جميع مراحل النزاع وما بعده.‏