علوش لـ سانا: استثناء المعتمرين والحالات الإنسانية من إغلاق منفذ نصيب

دمشق-سانا

أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أنه تم استثناء الحالات الإنسانية والمعتمرين العائدين عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن من إغلاق المنفذ، وتقديم كل التسهيلات لهم.

وقال علوش في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء: “رغم الظروف الاستثنائية التي استدعت إغلاق منفذ نصيب الحدودي، حرصت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على استثناء الحافلات التي تقل أهلنا المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة، إلى جانب المسافرين من الحالات المرضية والإنسانية التي تستدعي ظروفهم تسهيل عبورهم”.

وأوضح علوش أن كوادر المنفذ تواصل عملها على مدار ساعات اليوم لاستقبال هذه الحالات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لها، حيث استقبل المنفذ حتى هذه الساعة أكثر من 1600 معتمر، جرى تسهيل إجراءات دخولهم وتأمين عبورهم بكل يسر.

وبين أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من مسؤولية الهيئة الوطنية والإنسانية، وحرصها على تلبية احتياجات المواطنين ومراعاة ظروفهم.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء إغلاق منفذ ‏نصيب ‏الحدودي مع الأردن الثلاثاء ‏الموافق ‌‏2026/10/27، وذلك بسبب الأوضاع ‏الراهنة والتطورات ‏الميدانية في محافظة درعا.‏