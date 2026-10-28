السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع سوريا لتعزيز التعاون البلدي والإسكاني ‏

الرياض-سانا
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا ووزارة البلديات والإسكان في السعودية، لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني، وتطوير الخدمات، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم مسار التحول الرقمي.
وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد في تصريح لسانا اليوم الثلاثاء أن المذكرة تهدف إلى تطوير العمل البلدي المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، والاستفادة من التجربة السعودية في تطوير الخدمات البلدية والتحول الرقمي، بما يدعم تحديث الإدارة المحلية في سوريا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مجالات التعاون
تشمل المذكرة وفق الحمد التخطيط الحضري وتنظيم الأراضي، والبنية التحتية، والتراخيص والرقابة البلدية، وتنظيم مشغلي المدن، وإدارة الأصول البلدية، وإثبات الملكيات والتوثيق العقاري، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الإلكترونية والمدن الذكية.
وبين أن التعاون بين الجانبين يعتمد على تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الزيارات المتبادلة للخبراء والمختصين، وإقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وجلسات العمل المشتركة، لافتا إلى أن هذه الآليات تهدف إلى نقل المعرفة وتطوير المهارات، ودراسة التجارب العملية وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات الإدارة المحلية السورية.
متابعة فنية للمذكرة
أشار الحمد إلى أن المذكرة انتقلت من مرحلة التوقيع إلى العمل، فقد شهدت المرحلة التالية للتوقيع اجتماعات فنية لمتابعة التعاون وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية.
ولفت إلى أن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بحث مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية متابعة المذكرة، واستعرض الجانبان نتائج الاجتماعات الفنية السابقة، وناقشا دراسة الخدمات البلدية الأكثر استخداماً وتحليل إجراءاتها وإعادة هندستها بما يتناسب مع الواقع السوري، تمهيداً لتطوير خدمات رقمية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على دراسة الخدمات وتقييم الاحتياجات، تمهيدا لتحديد الخطوات اللاحقة وفق نتائج العمل الفني والزيارة الميدانية، مبينا أهمية هذا التعاون من أجل مساعدة البلديات السورية على تبسيط الإجراءات، وتطوير آليات تقديم الخدمات، والاستفادة من الحلول التقنية في إدارة العمل البلدي، وفي المجال العقاري.
تطوير الخدمات البلدية
توقع الحمد أن يسهم التعاون في تطوير مهارات العاملين في القطاع البلدي، وتحسين إجراءات تقديم الخدمات، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية لافتا إلى أن النتائج العملية سترتبط بمخرجات الدراسات الفنية، وتحديد الخدمات ذات الأولوية، والاتفاق على الخطوات اللاحقة وفق الاحتياجات والإمكانات المتاحة.
وكان الوزير عنجراني وقع مع وزير الشؤون البلدية والإسكان في السعودية ماجد بن عبد الله الحقيل، في أيار الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات القطاع البلدي والبيئي، تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية في مجال الإدارة البلدية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، والاستفادة من التجارب السعودية في تطوير العمل البلدي والتحول الرقمي وتنظيم الخدمات المحلية.