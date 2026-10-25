تنظيم 4 ضبوط بحق معاصر زيتون مخالفة في الغاب بريف حماة

حماة-سانا



نظّم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، اليوم الأحد، أربعة ضبوط مخالفات بحق معاصر زيتون في منطقة الغاب، خلال جولة رقابية للتحقق من الالتزام بالإعلان عن الأسعار والشروط الصحية والنظافة العامة.

وأوضح رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منطقة الغاب مصعب الضاهر، في تصريح لـ سانا، أن الجولة تهدف إلى التأكد من التزام المعاصر بشروط ومعايير العمل والصحة العامة والنظافة، والإعلان عن أجور عصر الزيتون المحددة بخمس ليرات سورية للكيلوغرام الواحد، إضافة إلى الإعلان عن أسعار عبوات التعبئة.

ولفت الضاهر إلى سحب أربع عينات من زيت الزيتون لتحليلها، والتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.



يشار إلى أن معاصر الزيتون في محافظة حماة وعددها 51 بدأت عملها لموسم 2026 باستقبال المحصول من الأهالي وفق مواعيد وزارة الزراعة، ففي منطقة مصياف اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول، فيما تم تحديد الـ15 من الشهر نفسه لمنطقة الغاب وباقي مناطق المحافظة، وتُقدر كميات إنتاج الزيتون في محافظة حماة لهذا الموسم بأكثر من 100 ألف طن يذهب جزء من الإنتاج للتخليل كزيتون مائدة، والقسم الأكبر من الثمار يتم عصرها لاستخلاص الزيت.