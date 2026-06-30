وزير العدل يترأس اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق ورشة “المسؤولية الطبية في القانون السوري”‏

دمشق – سانا
ترأس وزير العدل مظهر الويس اجتماعاً تحضيرياً موسعاً لإطلاق ورشة العمل “المسؤولية الطبية في القانون السوري.. الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي”، المقرّر عقدها في السابع من تموز المقبل.
وذكرت وزارة العدل، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشة ستشهد حضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والأكاديميين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأطباء من مديرية الطب الشرعي، وممثلين عن وزارة الصحة.
وتبحث الورشة آليات تنظيم العمل القضائي في قضايا الأخطاء الطبية، وسبل تطوير التشريعات الناظمة لها، بما يضمن حقوق المرضى والكوادر الطبية، ويعزز سلامة المريض.
وكانت وزارة الصحة بمشاركة وزارة العدل، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نظمت فعاليات المؤتمر الوطني السنوي للطب الشرعي لعام 2025 في الـ27 من تشرين الأول الماضي، تحت عنوان “الاتجاهات المستقبلية وتطورات عمل الطب الشرعي في سوريا”.