وزير العدل يترأس اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق ورشة “المسؤولية الطبية في القانون السوري”‏

photo 2 2026 06 30 21 08 06 وزير العدل يترأس اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق ورشة "المسؤولية الطبية في القانون السوري"‏

دمشق – سانا‏
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ترأس وزير العدل مظهر الويس اجتماعاً تحضيرياً موسعاً لإطلاق ورشة العمل “المسؤولية الطبية في القانون السوري.. ‏الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي”، المقرّر عقدها في السابع من تموز المقبل.‏

photo 4 2026 06 30 21 08 06 وزير العدل يترأس اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق ورشة "المسؤولية الطبية في القانون السوري"‏

وذكرت وزارة العدل، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشة ستشهد حضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين ‏والأكاديميين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأطباء من مديرية الطب الشرعي، وممثلين عن وزارة الصحة.‏

photo 3 2026 06 30 21 08 06 وزير العدل يترأس اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق ورشة "المسؤولية الطبية في القانون السوري"‏

وتبحث الورشة آليات تنظيم العمل القضائي في قضايا الأخطاء الطبية، وسبل تطوير التشريعات الناظمة لها، بما يضمن ‏حقوق المرضى والكوادر الطبية، ويعزز سلامة المريض.‏

وكانت وزارة الصحة بمشاركة وزارة العدل، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نظمت‏ فعاليات المؤتمر الوطني ‏السنوي للطب الشرعي لعام 2025 في الـ27 من تشرين الأول الماضي، تحت عنوان “الاتجاهات المستقبلية وتطورات ‏عمل الطب الشرعي في سوريا”.

photo 1 2026 06 30 21 08 06 وزير العدل يترأس اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق ورشة "المسؤولية الطبية في القانون السوري"‏
photo 5 2026 06 30 21 08 07 وزير العدل يترأس اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق ورشة "المسؤولية الطبية في القانون السوري"‏
photo 6 2026 06 30 21 08 07 وزير العدل يترأس اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق ورشة "المسؤولية الطبية في القانون السوري"‏


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