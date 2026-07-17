مياه إدلب تعالج عطلاً طارئاً على خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة

photo 2026 07 17 17 02 47 مياه إدلب تعالج عطلاً طارئاً على خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة

إدلب-سانا

تعرّض خط المياه الرئيسي بقطر 800 مم المغذي لمدينة إدلب وما حولها لعطل مفاجئ أثناء قيام إحدى الورشات بأعمال الحفر في أرض مخصّصة لبناء جمعية سكنية، نتيجة استخدام معدات ثقيلة أدّت إلى توقف الضخ باتجاه المدينة.
 
وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن الكوادر الفنية وورشات الصيانة في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة أوقفت تشغيل محطتي “سيجر” و”العرشاني” المغذيتين لمدينة إدلب، وقامت بتفريغ الخط المتضرر بالكامل تمهيداً لبدء أعمال الإصلاح وفق المعايير الفنية المطلوبة.
 
وبدأت الورشات عملية الإصلاح، المتوقع إنجازها مساء اليوم الجمعة، ليصار بعدها إلى تشغيل محطتي “سيجر” و”العرشاني” واستئناف الضخ لتجريب الخط والتحقق من جاهزيته الفنية.
 
ودعت وزارة الطاقة جميع الأهالي والجهات المنفذة للأعمال الإنشائية في المحافظة وفي باقي المحافظات إلى التنسيق المسبق مع شركات المياه قبل القيام بأي عمليات حفر في المواقع التي تحتوي على شبكات مياه، تجنباً لتعطيل الشبكات وحدوث انقطاعات في خدمة المياه.

photo 2026 07 17 17 02 47 2 مياه إدلب تعالج عطلاً طارئاً على خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة
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