الغرفة الفتية الدولية بطرطوس تطلق مشروع “‏Cyber Vive‏” لتعزيز الأمن والوعي ‏الرقمي ‏

طرطوس-سانا‏

أطلقت الغرفة الفتية الدولية في طرطوس اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع ‌‏”‏Cyber Vive‏”، المتمثل في ملتقى الأمن والوعي الرقمي، برعاية نقابة المحامين ‏بالمحافظة، ومشاركة عدد من المختصين في مجالات الأمن السيبراني والقانون والإرشاد ‏النفسي، وذلك بمبنى نقابة المهندسين في طرطوس.‏

ويهدف المشروع إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب وصناع المحتوى وأصحاب ‏المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التعامل مع التحديات والمخاطر الرقمية بمسؤولية، في ‏ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا، وما يرافقه من جرائم إلكترونية، كحالات الاختراق ‏والابتزاز وانتحال الهوية وانتهاك الخصوصية.‏

وأوضحت نائبة الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية في طرطوس، شذى أبو علي في ‏تصريح لـ سانا، أن المشروع يأتي ضمن نطاق التأثير المجتمعي الذي تعمل عليه الغرفة، ‏بالتعاون مع عدد من الشركاء، مشيرة إلى أنه بداية لسلسلة من المبادرات والورشات ‏التدريبية الهادفة إلى نشر ثقافة الأمن والوعي الرقمي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات ‏الحكومية والخاصة. ‏

من جانبها، بيّنت مديرة المشروع بشرى أبو علي أن” ‏Cyber Vive‏” انطلق استجابةً ‏للتزايد الملحوظ في المخاطر الرقمية، مؤكدة أن المرحلة الأولى جاءت على شكل ملتقى ‏حواري يجمع مختصين من عدة مجالات، بينما ستتضمن المرحلة الثانية ورشات تدريبية ‏تفاعلية متخصصة في الأمن السيبراني، والتوعية القانونية، والدعم النفسي لضحايا ‏الجرائم الإلكترونية، بهدف بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الاستخدام الآمن ‏للتكنولوجيا.‏

وتضمن الملتقى ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول الأمن السيبراني واستراتيجيات ‏وتقنيات الحماية الرقمية، والثاني الجوانب القانونية للجرائم الإلكترونية، وسبل حماية ‏الحقوق، بينما ركز المحور الثالث على الأثر النفسي للمخاطر الرقمية، وآليات إدارة ‏الأزمات والتعامل مع آثارها.‏

مشاركون: تحديث التشريعات ودعم ضحايا الجرائم الإلكترونية

وتحدث عدد من المشاركين عن أهمية الملتقى، وأوضحت الدكتورة سالي عيسى ‏المتخصصة في الأمن السيبراني، أن التطور التكنولوجي المتسارع يتطلب تعزيز الوعي ‏الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، مبينةً أن أكثر المخاطر انتشاراً يتمثل في السلوكيات ‏الرقمية الخاطئة، واستخدام البرامج غير الموثوقة، وإهمال إجراءات الحماية الأساسية.‏

فيما أشار المحامي صلاح صالح إلى أهمية مواكبة التشريعات للتطور التقني، ونشر ‏الثقافة القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن أكثر الجرائم انتشاراً يتمثل ‏بالابتزاز الإلكتروني والتشهير والاعتداء على الأشخاص عبر الفضاء الرقمي، وداعياً إلى ‏عدم التهاون في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، واتباع الإجراءات القانونية التي تكفل ‏حماية الحقوق ومحاسبة مرتكبيها.‏

من جهتها، أكدت الدكتورة إيمان علي بدر، المتخصصة في الإرشاد النفسي، أن التعرض ‏للجرائم الإلكترونية قد يترك آثاراً نفسية تنعكس على سلوك الأفراد وعلاقاتهم ‏الاجتماعية، مشددة على أهمية تقديم الدعم النفسي لضحايا الجرائم الإلكترونية، إلى جانب ‏الدعم القانوني والتقني، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ ثقافة المواطنة ‏الرقمية والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.‏

ويُعد ملتقى الأمن والوعي الرقمي باكورة أنشطة مشروع “‏Cyber Vive”، وتستعد ‏الغرفة الفتية الدولية في طرطوس لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، التي تتضمن ‏ورشات تدريبية تفاعلية متخصصة تستهدف مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، ‏بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وبناء مجتمع أكثر وعياً وأماناً في الفضاء الرقمي.‏

و”السايبر فيف” “‏Cyber Vive‏” مفهوم يُعبر عن الحيوية والنشاط في العالم الرقمي ‏أو السيبراني، مثل تعزيز الأمن الرقمي، والتفاعل في الفضاء الإلكتروني، أو الابتكار في ‏تقنيات الإنترنت.‏