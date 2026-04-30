السورية للبريد: الأحد القادم موعد رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الـ 3 من شهر أيار القادم، ولغاية الـ 18 منه، عبر مكاتبها البريدية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشارت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، إلى أنه سيتم نشر أماكن ومواعيد دوام المكاتب خلال أيام العطل على الصفحات الرسمية للمؤسسة.

وتعمل المؤسسة على إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف عبر معرفاتها الرسمية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بشكل مناسب.

