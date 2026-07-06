وزارة السياحة تطلق معرض‎ “HOTUREX Syria 2026” ‎في حلب من 23 إلى 25 الشهر الجاري

‌‎‏دمشق-سانا

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تنطلق في فندق شيراتون حلب، خلال الفترة من الـ 23 ولغاية الـ 25 من تموز الجاري، أعمال معرض ‏HOTUREX Syria ‌‎2026‌‏ الدولي لتجهيزات الفنادق والضيافة والسياحة، برعاية وزارة السياحة، وبمشاركة شركات محلية ودولية متخصصة.‏

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ووفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، سجل قطاع السياحة في سوريا أكثر من 4.09 ملايين زائر وسائح، مع ارتفاع ‏في أعداد السياح العرب بنسبة 99 بالمئة، والسياح الأجانب بنسبة 126 بالمئة، ما يعكس تنامي الثقة بالمقصد السياحي ‏السوري، وتزايد الطلب على خدمات الضيافة والبنية الفندقية.‏

خلق فرص اقتصادية جديدة‎ ‎

وقال وزير السياحة مازن الصالحاني في تصريح لـ سانا: إن نمو الطلب على خدمات الضيافة في سوريا يخلق فرصاً ‏اقتصادية جديدة تتجاوز إنشاء الفنادق، لتشمل سلاسل التوريد والتجهيزات والتقنيات والخدمات المساندة.‏



‌‎‎وأضاف: مع تسارع دخول مشاريع فندقية جديدة إلى السوق، تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة الضيافة بكامل مكوناتها، بما ‏يعزز تنافسية القطاع، ويرفع جودة تجربة الزوار.‏



وأكد وزير السياحة أن النمو السياحي في سوريا لم يعد يقتصر على زيادة أعداد الزوار، بل بات يسهم في توسيع منظومة ‏الضيافة، من الفنادق والمطاعم إلى الموردين والتقنيات والخدمات المساندة، بما يرسخ دور السياحة في تحريك قطاعات ‏اقتصادية متعددة.‏

منصة مهنية‎ ‎لقطاع الضيافة

وأشار الصالحاني إلى أن معرض ‏HOTUREX Syria 2026‌‏ يمثل منصة مهنية تجمع أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي ‏والمستثمرين مع الشركات المزودة للحلول والتقنيات الحديثة، بما يواكب النمو المتوقع في الاستثمارات السياحية، ويسهم في ‏تعزيز جاهزية السوق لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الضيافة.‏

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ويعكس تنظيم المعرض امتداداً للتطور الذي شهده القطاع السياحي خلال عام 2025، من خلال إقامة معارض محلية، كان ‏آخرها معرض “دمشق وردة وتراث” في قلعة دمشق، إلى جانب المشاركة في معارض خارجية وملتقيات دولية، بما يعزز ‏حضور السياحة السورية على الخارطة الإقليمية والدولية.‏



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