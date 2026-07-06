وزارة السياحة تطلق معرض‎ “HOTUREX Syria 2026” ‎في حلب من 23 إلى 25 الشهر الجاري

دمشق-سانا
تنطلق في فندق شيراتون حلب، خلال الفترة من الـ 23 ولغاية الـ 25 من تموز الجاري، أعمال معرض HOTUREX Syria 2026 الدولي لتجهيزات الفنادق والضيافة والسياحة، برعاية وزارة السياحة، وبمشاركة شركات محلية ودولية متخصصة.
ووفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، سجل قطاع السياحة في سوريا أكثر من 4.09 ملايين زائر وسائح، مع ارتفاع في أعداد السياح العرب بنسبة 99 بالمئة، والسياح الأجانب بنسبة 126 بالمئة، ما يعكس تنامي الثقة بالمقصد السياحي السوري، وتزايد الطلب على خدمات الضيافة والبنية الفندقية.
خلق فرص اقتصادية جديدة
وقال وزير السياحة مازن الصالحاني في تصريح لـ سانا: إن نمو الطلب على خدمات الضيافة في سوريا يخلق فرصاً اقتصادية جديدة تتجاوز إنشاء الفنادق، لتشمل سلاسل التوريد والتجهيزات والتقنيات والخدمات المساندة.
وأضاف: مع تسارع دخول مشاريع فندقية جديدة إلى السوق، تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة الضيافة بكامل مكوناتها، بما يعزز تنافسية القطاع، ويرفع جودة تجربة الزوار.
وأكد وزير السياحة أن النمو السياحي في سوريا لم يعد يقتصر على زيادة أعداد الزوار، بل بات يسهم في توسيع منظومة الضيافة، من الفنادق والمطاعم إلى الموردين والتقنيات والخدمات المساندة، بما يرسخ دور السياحة في تحريك قطاعات اقتصادية متعددة.
منصة مهنية لقطاع الضيافة
وأشار الصالحاني إلى أن معرض HOTUREX Syria 2026 يمثل منصة مهنية تجمع أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والمستثمرين مع الشركات المزودة للحلول والتقنيات الحديثة، بما يواكب النمو المتوقع في الاستثمارات السياحية، ويسهم في تعزيز جاهزية السوق لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الضيافة.
ويعكس تنظيم المعرض امتداداً للتطور الذي شهده القطاع السياحي خلال عام 2025، من خلال إقامة معارض محلية، كان آخرها معرض “دمشق وردة وتراث” في قلعة دمشق، إلى جانب المشاركة في معارض خارجية وملتقيات دولية، بما يعزز حضور السياحة السورية على الخارطة الإقليمية والدولية.