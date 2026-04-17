منظومة طاقة شمسية جديدة تعزّز ضخ المياه في محطة الباغوز بريف دير الزور

دير الزور-سانا

أنهت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة في محطة مياه الباغوز بريف البوكمال بهدف تحسين استمرارية خدمات المياه في المنطقة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن المنظومة تضم 330 لوحاً شمسياً، خُصص 256 منها لمجموعة الضخ الصافي، و56 لمجموعة الضخ الخامي، إضافة إلى 18 لوحاً لتأمين احتياجات تشغيل المحطة.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة على ضخ المياه، وبخاصة في ظل صعوبات تأمين مصادر الطاقة التقليدية والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.

وكانت وزارة الطاقة أمّنت مادة الديزل لتشغيل عدد من محطات المياه في ريف المحافظة الشرقي، في نهاية آذار الماضي وذلك بعد توقفها نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وتعاني قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي منذ سنوات من مشكلة تأمين مياه الشرب النظيفة والصالحة للاستهلاك، بسبب تعطل عدد كبير من المحطات خلال فترة النظام البائد، وحاجتها للصيانة.