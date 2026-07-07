صحة دمشق: التفجيران اللذان وقعا قرب وزارة السياحة أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 31 آخرين

دمشق-سانا


قتل شخص وأصيب 31 آخرون، جراء التفجيرين اللذين وقعا اليوم الثلاثاء بالقرب من وزارة السياحة بدمشق، وفق مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش.

وائل دغمش صحة دمشق: التفجيران اللذان وقعا قرب وزارة السياحة أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 31 آخرين

وبين مدير الصحة في تصريح لـ سانا خلال جولة له في مشفى دمشق، أن أربع حالات بين المصابين احتاجت عمليات جراحية، منها حالة إصابتها خطرة، بينما باقي الإصابات كانت بين المتوسطة والبسيطة ناتجة عن دخول شظايا في الأطراف والصدر، وقدمت لهم الإجراءات الطبية اللازمة ضمن المشافي التي نقلوا إليها.

وأوضح أن مشفى دمشق استقبل 15 إصابة، ومشفى المواساة الجامعي 12 إصابة، وإصابتين نقلتا إلى مشفى ابن النفيس وإصابتين الى مشفى الشامي الخاص، مؤكداً جاهزية الكوادر في تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

محمد الكتع صحة دمشق: التفجيران اللذان وقعا قرب وزارة السياحة أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 31 آخرين

من جانبه، بين مدير مشفى دمشق محمد الأكتع في تصريح مماثل، أنه فور ورود معلومات عن وقوع التفجيرين في دمشق، اتخذت إدارة المشفى إجراءاتها الإسعافية، حيث أوقفت استقبال الحالات الباردة، وحولتها إلى قسم العيادات، مع استدعاء أطباء وكوادر تمريضية إضافية لدعم قسم الإسعاف.

وأوضح الأكتع أن الإصابات التي نقلت إلى المشفى وعددها 15 إصابة، احتاجت 3 منها إلى عمليات جراحية نفذت مباشرة بنجاح، وجرى نقل الحالات المستقرة إلى الأقسام الداخلية لتخفيف الضغط عن قسم الإسعاف.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، وقوع تفجيرين بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، أسفرا في حصيلة أولية عن إصابة18 شخصاً ، بينهم 4 من عناصر الشرطة.

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