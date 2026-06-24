إعادة فرن الضمير الآلي في ريف دمشق للعمل بعد استكمال تأهيله

ريف دمشق-سانا
أعادت المؤسسة السورية للمخابز فرن الضمير الآلي في ريف دمشق إلى العمل والإنتاج بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل، بدعم من منظمة “أوكسفام” الدولية الخيرية، بهدف تعزيز استقرار توافر مادة الخبز في المنطقة.
وأوضح مدير فرع المؤسسة في ريف دمشق جمال حسوني في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل شملت تحديث البنية الفنية والخدمية للفرن، بما في ذلك صيانة البنى المدنية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى تزويده بخط إنتاج جديد أسهم في رفع الطاقة التشغيلية وتحسين جودة الإنتاج.
وأشار حسوني إلى أن المشروع تضمن أيضاً تجهيز منظومة كهربائية متكاملة مع مجموعات توليد لضمان استمرارية العمل دون انقطاع، ما انعكس إيجاباً على كفاءة التشغيل، وتحسين القدرة على تلبية احتياجات الأهالي في مدينة الضمير والمناطق المحيطة بها.
يذكر أن إعادة تأهيل فرن الضمير تأتي ضمن برنامج أوسع لتطوير عدد من الأفران في ريف دمشق وإعادتها إلى الخدمة، بالتعاون مع الجهات والمنظمات الداعمة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الأهالي.