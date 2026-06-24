إعادة فرن الضمير الآلي في ريف دمشق للعمل بعد استكمال تأهيله

ريف دمشق-سانا‏

أعادت المؤسسة السورية للمخابز فرن الضمير الآلي في ريف ‏دمشق إلى العمل والإنتاج بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل، بدعم من ‏منظمة “أوكسفام” الدولية الخيرية، بهدف تعزيز استقرار توافر مادة ‏الخبز في المنطقة‎.‎

وأوضح مدير فرع المؤسسة في ريف دمشق جمال حسوني في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل شملت تحديث ‏البنية الفنية والخدمية للفرن، بما في ذلك صيانة البنى المدنية ‏والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى تزويده بخط إنتاج ‏جديد أسهم في رفع الطاقة التشغيلية وتحسين جودة الإنتاج‎.‎

وأشار حسوني إلى أن المشروع تضمن أيضاً تجهيز منظومة ‏كهربائية متكاملة مع مجموعات توليد لضمان استمرارية العمل دون ‏انقطاع، ما انعكس إيجاباً على كفاءة التشغيل، وتحسين القدرة على ‏تلبية احتياجات الأهالي في مدينة الضمير والمناطق المحيطة بها‎.‎

يذكر أن إعادة تأهيل فرن الضمير تأتي ضمن برنامج أوسع لتطوير ‏عدد من الأفران في ريف دمشق وإعادتها إلى الخدمة، بالتعاون مع ‏الجهات والمنظمات الداعمة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية ‏احتياجات الأهالي‎.‎