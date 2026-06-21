تدريب عملي يحاكي حالات الإسعاف والطوارئ لطلاب العلوم الصحية في جامعة إدلب

إدلب-سانا



نظّمت كلية العلوم الصحية في جامعة إدلب اليوم الأحد، تدريباً عملياً يحاكي حالات الإسعاف وتقديم الخدمات الطبية الطارئة، بمشاركة نحو 40 طالباً من قسم الطوارئ للسنتين الثانية والثالثة في الكلية.

وشمل التدريب الذي أجري في مبنى الكلية بالجامعة، تنفيذ سيناريوهات ميدانية واقعية باستخدام سيارة إسعاف، وطبّق الطلاب خلاله مهارات الإسعاف والإخلاء ونقل المصابين إلى غرفة الإنعاش، إلى جانب الإنعاش القلبي الرئوي، وتوسيع مجاري التنفس، وضماد الجروح، بهدف رفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة.

وأوضح مشرف التدريب السريري في كلية العلوم الصحية – قسم الطوارئ سعد حجازي لمراسل سانا، أن التدريب استهدف طلاب السنتين الثانية والثالثة، وتضمن محاور عدة منها، طرق الحمل والنقل والإخلاء، لافتاً إلى أن الهدف من المحاكاة كسر الحاجز النفسي عند الطالب، وتدريبه على اتخاذ القرار السريع تحت الضغط.



وأشار إلى أن استخدام سيارة الإسعاف والسيناريوهات الواقعية يعطي الطالب خبرة ميدانية قبل الدخول في الميدان العملي، وهي تعتبر خطوة أساسية في مهنة الطوارئ.

بدوره ذكر علي عبد العزيز طالب سنة ثالثة في كلية العلوم الصحية – قسم الطوارئ، أن التدريب يمنح الطلاب شعوراً مهماً قبل الانخراط بالمشافي، ودخول المجال العملي الحقيقي، مشيراً إلى أن دراسة الحالات وتلقي المعلومات النظرية وحدها لا تفي بالغرض.



وأضاف: إن التطبيق العملي لحالات الإنعاش والإخلاء، يمنح الطلاب إحساساً بالثقة، ويعزز جاهزيتهم بشكل أفضل للتعامل مع الحالات الإسعافية كافة بكفاءة ومهنية.



ويأتي التدريب ضمن خطة كلية العلوم الصحية، لربط الجانب النظري بالممارسة العملية، وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، بما يسهم في تخريج كوادر صحية مؤهلة قادرة على الاستجابة السريعة للطوارئ وخدمة المجتمع، ويؤكد ذلك استمرار الكلية بتنظيم دورات وتدريبات ميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لدعم الطلاب ورفع كفاءتهم بما يواكب احتياجات القطاع الصحي في إدلب.