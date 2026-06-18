محافظ إدلب ورئيس اتحاد الحرفيين يبحثان دعم المهن التقليدية

إدلب-سانا
بحث محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين في سوريا إياد نجار، واقع الحرف والمهن التقليدية في إدلب، وآليات دعم الحرفيين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وأوضحت محافظة إدلب عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جرى بمقر المحافظة تناول واقع القطاع الحرفي وسبل النهوض به، ودوره في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.
كما جرى التأكيد على أهمية تأهيل الكوادر الحرفية والحفاظ على المهن التراثية وتطويرها، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وخلق فرص عمل تسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
ويضم قطاع الحرف اليدوية والمهنية في إدلب آلاف العاملين في مهن تقليدية وحرفية متنوعة، تشكل رافداً مهماً للاقتصاد المحلي.