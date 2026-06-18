محافظ إدلب ورئيس اتحاد الحرفيين يبحثان دعم المهن التقليدية

إدلب-سانا‏

بحث محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين في سوريا إياد نجار، واقع الحرف والمهن التقليدية في إدلب، ‏وآليات دعم الحرفيين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.‏

وأوضحت محافظة إدلب عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جرى بمقر المحافظة تناول واقع القطاع الحرفي وسبل النهوض به، ودوره في دعم ‏الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.‏

كما جرى التأكيد على أهمية تأهيل الكوادر الحرفية والحفاظ على المهن التراثية وتطويرها، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وخلق ‏فرص عمل تسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.‏

ويضم قطاع الحرف اليدوية والمهنية في إدلب ‏آلاف العاملين في مهن تقليدية وحرفية متنوعة، تشكل رافداً ‌‏مهماً للاقتصاد المحلي.‏