وزير الطوارئ: نواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودي غرق ‏العبّارة بدير الزور

دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، أن فرق الوزارة، بالتعاون مع فرق وزارة الدفاع، تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين، جراء غرق عبّارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، كانت تقل مدنيين، مشيراً إلى أن الفرق انتشلت حتى الآن جثماني طفلين وأنقذت نحو 15 مدنياً.
وقال الصالح، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأحد: إنه يتابع مع قادة الفرق الميدانية عمليات الاستجابة للحادث، وإن فرق الإنقاذ المائي المتخصصة تواصل أعمالها في موقع الغرق.
وأعرب الوزير الصالح عن تعازيه إلى أهالي دير الزور، متمنياً أن تكلل جهود فرق الإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين.
وكان توفي طفلان، وأُنقذ 15 مدنياً، إثر غرق عبّارة فجر اليوم الأحد، كانت تقل عدداً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور، ما أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، أن فرقه استجابت لحادثة غرق عبّارة كانت تقل أكثر من 35 مدنياً، بعدما تعرضت لعطل وجرفها التيار، ما أدى إلى اصطدامها بالجسر الحربي الجديد.
وتُستخدم العبّارات النهرية في عدد من مناطق محافظة دير الزور كوسيلة رئيسية للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، ولا سيما في المواقع التي تعتمد على جسور عائمة أو التي تضررت فيها البنية التحتية خلال السنوات الماضية.