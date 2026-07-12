وزير الطوارئ: نواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودي غرق ‏العبّارة بدير الزور

دمشق-سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، أن فرق ‏الوزارة، بالتعاون مع فرق وزارة الدفاع، تواصل عمليات البحث ‏والإنقاذ عن المفقودين، جراء غرق عبّارة في نهر الفرات بمدينة دير ‏الزور، كانت تقل مدنيين، مشيراً إلى أن الفرق انتشلت حتى الآن ‏جثماني طفلين وأنقذت نحو 15 مدنياً‎.‎

وقال الصالح، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأحد: إنه يتابع ‏مع قادة الفرق الميدانية عمليات الاستجابة للحادث، وإن فرق الإنقاذ ‏المائي المتخصصة تواصل أعمالها في موقع الغرق‎.‎

وأعرب الوزير الصالح عن تعازيه إلى أهالي دير الزور، متمنياً أن ‏تكلل جهود فرق الإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين‎.‎

وكان‎ ‎توفي طفلان، وأُنقذ 15 مدنياً، إثر غرق عبّارة فجر اليوم الأحد، ‏كانت تقل عدداً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، بعد اصطدامها ‏بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور، ما أدى إلى ‏سقوط ركابها في مياه نهر الفرات‎.‎

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، أن فرقه استجابت ‏لحادثة غرق عبّارة كانت تقل أكثر من 35 مدنياً، بعدما تعرضت ‏لعطل وجرفها التيار، ما أدى إلى اصطدامها بالجسر الحربي الجديد.‏

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وتُستخدم العبّارات النهرية في عدد من مناطق محافظة دير الزور ‏كوسيلة رئيسية للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، ولا سيما في المواقع ‏التي تعتمد على جسور عائمة أو التي تضررت فيها البنية التحتية ‏خلال السنوات الماضية‎.‎