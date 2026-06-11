فعالية توعوية لتعزيز حقوق الطفل في حمص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 

حمص-سانا



نظمت جمعية دوبامين للتنمية بالتعاون مع مديرية الثقافة بحمص ملتقى توعوياً اليوم الخميس بعنوان “حماية الطفولة ومكافحة عمل الأطفال”، في المركز الثقافي بالمدينة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف الثاني عشر من حزيران من كل عام.



وقال رئيس الجمعية واستشاري العلاج النفسي الدكتور عبد الفتاح الحميدي في تصريح لـ سانا: إن الملتقى جمع أفراداً ومؤسسات مدنية وحكومية تعمل ضمن برامج هادفة لحماية الطفولة، بهدف تسليط الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الإخلال بمسؤولية حماية الأطفال.



وأضاف حميدي: إن الطفولة تمثل ثروة بشرية، وبناء جيل سليم نفسياً واجتماعياً ينعكس إيجاباً على المجتمع بأكمله، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى الوصول لإجراءات عملية تسهم في حماية الأطفال وتأمين حياة كريمة لهم ضمن بيئة سليمة وصحية.

بدورها بينت المنسقة العامة لفريق سيار في حمص ليلاس دامشلي، أن الفريق يعمل منذ عام 2017 مع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، بمن فيهم أطفال التسرب المدرسي والتسول والعمالة، لافتة إلى أن الخبرة الميدانية للفريق أظهرت حجم الأذى النفسي الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال وانعكاساته السلبية على مستقبلهم.





وأكدت دامشلي أن الأطفال العاملين ليسوا مجرد أرقام أو إحصائيات، وإنما أطفال حرموا من طفولتهم وساحات اللعب ومقاعد الدراسة، ما يستدعي تضافر جهود المجتمع لمساعدتهم وحمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية.



من جهتها أوضحت مسؤولة قسم تمكين الشباب في مؤسسة خطوة للتنمية والتمكين مايا شميس، أن المؤسسة تنفذ بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل في مركز مودة للرعاية الاجتماعية برنامج “سكريم” منذ عام 2019، وهو برنامج يهدف إلى مناهضة عمل الأطفال من خلال توظيف التعليم والفنون والمسرح كوسائل للتوعية والتمكين.



وأشارت شميس إلى أن البرنامج يستهدف الأطفال واليافعين المعرضين لخطر التسرب المدرسي أو الانخراط في سوق العمل، ويتم تطبيقه عبر جلسات ممنهجة تمتد لنحو شهر ونصف، تتناول أسباب عمل الأطفال وآثاره وأسوأ أشكاله، إلى جانب أنشطة تفاعلية تشمل المناظرات والمسرح والكتابة الإبداعية بما يعزز وعي المشاركين بحقوقهم وقدرتهم على التعبير عنها.



بدوره أكد الاختصاصي النفسي التربوي جورج الخوري، أن الطفولة تمثل أهم مراحل الاستثمار في الحاضر والمستقبل، مشدداً على ضرورة تحويل طاقات الأطفال من أعمال تستنزف قدراتهم إلى مسارات تعليمية ومعرفية تسهم في بناء المجتمع.

ولفت الخوري إلى أهمية تغيير المفاهيم السائدة وتوجيه شغف الأطفال نحو التعلم واكتساب المهارات، مقترحاً تعزيز التعليم المهني والتكنولوجي بما يتيح للأطفال فرصاً أوسع للتعلم والإبداع، مبيناً أن العمل المبكر يحد من الدافعية الطبيعية لدى الطفل ويؤثر سلباً في نمو شخصيته، في حين يسهم التعلم والإنجاز في بناء شخصية قيادية قادرة على العطاء.









وتضمن الملتقى عدة محاور تناولت مفهوم عمل الأطفال وأسبابه، ودور الأسرة والمجتمع في الحماية والوقاية، وآليات التدخل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين، إضافة إلى الآثار النفسية والسلوكية لعمل الأطفال ودور المؤسسات التربوية والثقافية في الحد من هذه الظاهرة.

