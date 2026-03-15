افتتاح مدرسة محمد مؤذن في حي الحيدرية بحلب بعد إعادة تأهيلها

حلب-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في حلب اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة مداد المعرفة وجمعية دينيز فنري التركية، مدرسة محمد مؤذن في حي الحيدرية بمدينة حلب بعد إعادة تأهيلها.

وأوضح معاون مدير التربية بحلب أحمد زكور في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية، وبالتعاون مع المجتمع المحلي، قامت بترميم العديد من المدارس، وتم التركيز على الأحياء الشعبية التي بحاجة للمدارس، خاصة التعليم الأساسي، حيث هناك كثافة بعدد الطلاب، مشيراً إلى أن هذه المدرسة تضم 32 قاعة صفية وتم افتتاحها اليوم بعد إعادة ترميمها وتأهيلها.

بدوره بيّن رئيس مجلس منظمة مداد المعرفة عزام خانجي، أن مدرسة محمد مؤذن من المدارس القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الذين يعودون لمقاعد الدراسة، منوهاً بأن المنظمة أنهت حتى الآن ترميم حوالي ٤٠ مدرسة في عدة محافظات، وهناك ٣٠ مدرسة قيد الترميم وسيتم افتتاحها قريباً، حيث يتم التركيز على الأحياء الشرقية بحلب نظراً للأضرار التي لحقت بها وبالبنى التحتية للمنطقة جراء قصف النظام البائد.

يُذكر أن جمعية مداد المعرفة التي تأسست عام ٢٠٢٥ أخذت على عاتقها مهمة المساهمة في إعادة تأهيل وترميم المدارس المتضررة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية بحلب، للارتقاء بواقع التعليم وتمكين الشباب السوري.

