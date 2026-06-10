جولات رقابية على مقالع الحجر الكلسي في إدلب لضمان جودة الاستثمار واستدامته

photo 2026 06 10 12 56 55 جولات رقابية على مقالع الحجر الكلسي في إدلب لضمان جودة الاستثمار واستدامته

إدلب-سانا

يواصل فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في إدلب تنفيذ جولاته الميدانية الدورية على مقالع الحجر الكلسي، ضمن خطة رقابية تهدف إلى تعزيز جودة عمليات الاستخراج، وضمان الاستثمار الأمثل للثروة المعدنية في المحافظة.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام، أن الجولات الأخيرة شملت مقالع القطع في “بيرة الطيب” بمعرة مصرين، وحفسرجة في منطقة حارم، وهما من أبرز المواقع المعروفة بصخورها الكلسية ذات القساوة العالية، واللونين الأبيض والأصفر اللذين يمنحانها قيمة مميزة في أسواق البناء والإكساء.

وأشارت إلى أن فرع المؤسسة يواصل بالتوازي مع أعمال المتابعة الميدانية تنفيذ المسوحات السنوية لحساب الكميات المستجرة، وضبط عمليات الاستثمار وفق المعايير الفنية، بما يضمن استدامة الخامات، وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توفير خامات كلسية نقية وعالية الجودة تدعم مشاريع الإعمار والصناعات التحويلية، وتعزّز حضور الحجر السوري في أسواق التصدير.

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