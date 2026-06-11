وزير الأوقاف يبحث مع رئيس الصناديق الإنسانية القطري تعزيز العمل الدعوي والوقفي

دمشق-سانا



بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، مع رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية في قطر، الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدعوية والإنسانية.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الدعوي والإنساني، وتبادل الخبرات في رعاية الشؤون الإسلامية، إلى جانب الاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في تنمية الأوقاف واستثمارها، بما يسهم في تطوير العمل الوقفي وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي.





وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الدعوية والإنسانية على المستويين المحلي والإقليمي.



وتأتي هذه المباحثات ضمن خطة وزارة الأوقاف السورية الهادفة إلى تعزيز التواصل مع الدول العربية والإسلامية، وبعد الزيارة التي أجراها الوزير شكري إلى الدوحة في تشرين الأول 2025، حيث بحث مع نظيره القطري آنذاك سبل توطيد العلاقات الأخوية في المجالات الدينية والثقافية والإدارية.