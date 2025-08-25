قدسيا تحتضن فعالية ثقافية ترفيهية تكريماً لأبناء شهداء الثورة السورية

ريف دمشق-سانا

في لفتة إنسانية تؤكد عمق الوفاء لشهداء الثورة السورية وتكريم أسرهم، نظمت مديرية ثقافة ريف دمشق اليوم فعالية ثقافية ترفيهية لأبناء شهداء مدينة قدسيا، بالتعاون مع فريق ملهم التطوعي، ومجلس المدينة.

وتهدف الفعالية التي استضافتها صالة المصري بقدسيا، إلى تكريم أطفال من ضحوا بأرواحهم على مذبح الحرية ورفضًا للاستبداد والظلم والديكتاتورية، وتضمنت فقرات متنوعة شملت مسابقات ثقافية هادفة، وعرضًا مسرحيًا بعنوان “الكتاب الكنز”، إلى جانب عروض فنية وفقرات تفاعلية مع الكتاب، وسط تفاعل وحضور لافت من الأطفال وذويهم.

الفعالية وفاء لشهداء الثورة

وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح في كلمة له خلال الفعالية، أن هذه الفعالية وفاء للشهداء وتضامن مع الأهالي الذين وقفوا بوجه آلة النظام البائد القمعية، وصانوا ذاكرة المكان وكرامته وكل الأشياء الجميلة في بلدنا، وصمدوا بوجه كل الجرائم التي ارتكبت بحقهم.

وأوضح الصالح، أن اللقاء مع أهالي المناطق المنكوبة التي قدمت التضحيات يأتي من أجل استخلاص القيم والأفكار والأخلاق، التي أراد آباء الأطفال ترسيخها حين قدموا أرواحهم راضين، ورفضوا أن يكونوا جزءاً من منظومة الظلم والقتل.

وأضاف الوزير الصالح: “إن ركيزتنا الأساسية هي القيم الأخلاقية والثورية والاجتماعية التي تحلت بها الثورة السورية، وهي من نعول عليها لنهضة البلاد بإذن الله ولبناء المستقبل، ولصد كل المؤامرات التي ساءها أن تتحرر سوريا وأن يسقط نظام الأسد”، مؤكدًا استعداد الوزارة لتفعيل المركز الثقافي في مدينة قدسيا.

احتضان معنوي لأبناء الشهداء

المشرفة على الفعالية، نيرمين البيك، أوضحت أن الهدف لم يكن الترفيه فقط، بل توفير مساحة من الدعم النفسي والاحتضان المعنوي لأبناء الشهداء، والتأكيد على أن تضحيات آبائهم محل وفاء وامتنان دائم، مشيرة إلى أن تنوع الأنشطة بين المسرح والفنون والجلسات التفاعلية جاء لتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، وغرس القيم التي ناضل من أجلها ذووهم بأسلوب محبب ومؤثر.

واخُتتمت الفعالية بتوزيع الهدايا التذكارية والحقائب على الأطفال.