اجتماع موسع لمتابعة واقع المناطق الصناعية في القنيطرة

القنيطرة-سانا

عقد مدير إدارة المناطق الصناعية والحرفية المهندس محمد شرف، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع نائب رئيس المكتب التنفيذي الدكتور عبد الكريم الشاطر ومدير المنطقة الغربية لأبناء الجولان الأستاذ محمد الناصر، وعدد من الجهات المعنية بهدف متابعة واقع المناطق الصناعية والحرفية، وذلك في مبنى محافظة القنيطرة.

وناقش الحضور التحديات التي تعيق العمل في منطقتي الحلس وأبوية الصناعيتين، والواقعتين في ريف المحافظة الشمالي، وحددوا نسب تنفيذ البنية التحتية فيهما، مع التأكيد على استكمال الأعمال المتبقية بما يسهم في جذب المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي.

وأوضح مدير إدارة المناطق الصناعية والحرفية محمد شرف في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع ركز على واقع المناطق الصناعية في القنيطرة وخاصة منطقة الحلس، من حيث نسب تنفيذ البنية التحتية والتحديات القائمة، مبيناً أنه تم التوجيه لاستكمال تنفيذ ما تبقى منها بما يسهم في جذب المستثمرين والصناعيين، ويحول المنطقة إلى رافعة اقتصادية حقيقية للمحافظة، ويوفر فرص عمل واسعة، إضافة إلى تشجيع الأهالي على العودة إلى قراهم.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتطوير المناطق الصناعية وتحسين بنيتها التحتية، بما يدعم الاستثمار ويوفر فرص عمل ويعزز الاستقرار.