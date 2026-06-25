حماية الملكية التجارية والصناعية ودعم تنافسية المنشآت خلال ورشة عمل في دمشق

دمشق-سانا

ركزت الورشة التدريبية التي نظمتها غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة تحت عنوان “حماية الملكية التجارية والصناعية”، على تعزيز الوعي القانوني والعملي لدى الصناعيين والتجار.

وتناولت الورشة التي أقيمت في مقر الغرفة اليوم الأربعاء، أهمية حماية العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، والتعريف بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع التعدي عليها.

“قضايا العلامات التجارية”

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أهمية قضايا العلامات التجارية والملكية الفكرية والتجارية بالنسبة للقطاع الصناعي، مشدداً على ضرورة إلمام الصناعيين بالمسارات القانونية التي تضمن حماية أعمالهم ومنتجاتهم وتعزز استدامتها.

بدورها، أوضحت رئيسة دائرة العلامات التجارية ومعاون مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في الوزارة رشا المقداد، المفهوم القانوني للعلامة التجارية وفق القانون السوري رقم (8) لعام 2007، مستعرضة شروط حمايتها وكيفية بناء قيمتها الاستثمارية للشركات، مع توضيح الفروق الجوهرية بين العلامة التجارية والاسم التجاري للمنشأة.

“محاور علمية وتطبيقية”

وتضمنت الورشة محاور علمية وتطبيقية تناولت مفهوم الرسوم والنماذج الصناعية وآليات تسجيلها وشروط قبول الطلبات أو رفضها، إضافة إلى استعراض الجوانب القانونية للعلامات التجارية وفق القانون السوري رقم /8/ لعام 2007، وبيان الفروق بين العلامة التجارية والاسم التجاري، وأهمية العلامة في تعزيز القيمة الاستثمارية للمنشآت.

كما تناولت الورشة نظام التسجيل والحماية الدولية للعلامات التجارية وفق بروتوكول مدريد، وما يوفره من مزايا للتجار والصناعيين السوريين في حماية علاماتهم على المستوى العالمي وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب عرض الإجراءات القانونية والقضائية الخاصة بملاحقة حالات تقليد العلامات التجارية وحماية أصحاب الحقوق من التعديات والقرصنة التجارية.

وتأتي الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وحماية حقوق الصناعيين والتجار، في ظل تزايد أهمية الملكية الفكرية كأحد العناصر الأساسية لدعم الاستثمار وتشجيع الابتكار.