ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,559 ‏قتيلاً

‏القدس المحتلة-سانا‏

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‏ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول 2023، إلى 74,559 ‏قتيلاً، و175,727‏ جريحاً.‏

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وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن‏ ‌‏مستشفيات ‏القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 قتيلاً، و35 ‏جريحاً، ما يرفع ‏إجمالي القتلى ‏منذ وقف إطلاق النار ‏في تشرين ‏الأول الماضي إلى 1,559، والإصابات ‏إلى 5,608.‏

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وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‏في ظل ‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وعمليات القصف الجوي على مدن ‏وبلدات القطاع موقعة الضحايا، في وقت تتكرر ‏فيه ‏عمليات إطلاق الرصاص الحي ‏والاقتحامات والاعتقالات بحق الفلسطينيين إضافة إلى اعتداءات ‏المستوطنين عليهم في ‏الضفة الغربية.‏