القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 74,559 قتيلاً، و175,727 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 قتيلاً، و35 جريحاً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي إلى 1,559، والإصابات إلى 5,608.
وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وعمليات القصف الجوي على مدن وبلدات القطاع موقعة الضحايا، في وقت تتكرر فيه عمليات إطلاق الرصاص الحي والاقتحامات والاعتقالات بحق الفلسطينيين إضافة إلى اعتداءات المستوطنين عليهم في الضفة الغربية.
ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 74,559 قتيلاً
القدس المحتلة-سانا