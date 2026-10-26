ولادة 19 حيواناً نادراً مهدداً بالانقراض في محميتين بالسعودية

الرياض-سانا

سجلت محميتان طبيعيتان في المملكة العربية السعودية 19 مولوداً جديداً من الحيوانات المهددة بالانقراض خلال الربع الثالث من العام الجاري، في مؤشر على استمرار جهود حماية الحياة البرية وتوفير الظروف الملائمة لتكاثر الأنواع المهددة والمحافظة عليها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، في بيان نشرته أمس الأحد، أن هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية رصدت المواليد فيها وفي محمية الملك خالد الملكية، وشملت 16 مولوداً من ظبي الريم، ومولودين من المها العربي، ومولوداً واحداً من ظبي الإدمي.

وأوضح رئيس قسم الحياة الفطرية في الهيئة عبد اللطيف العبد الوهاب أن تسجيل هذه المواليد يعكس استمرار التكاثر الطبيعي للحيوانات في المحميتين، وما توفرانه من بيئات مناسبة لتكاثر الأنواع واستمرارها.

وأكد العبد الوهاب أهمية حماية الموائل الطبيعية في دعم استقرار مجموعات الحيوانات البرية وتعزيز التنوع الحيوي، مشيراً إلى دور تهيئة البيئات الملائمة في دعم جهود المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الرامية إلى حماية الحياة الفطرية وإعادة توطين الأنواع المهددة، وتعزيز استدامة النظم البيئية والمحافظة على التنوع الحيوي.