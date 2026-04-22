“هي تبرمج المستقبل”.. جلسة تفاعلية لتعريف الفتيات بعالم البرمجة وتكنولوجيا المعلومات في حمص

حمص-سانا

نظّمت حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات في جامعة حمص جلسة تفاعلية بعنوان “هي تبرمج المستقبل” بمناسبة اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تعريف الطالبات بأساسيات البرمجة، وتشجيعهن على دخول سوق العمل التقني.

وأوضحت المنسقة الإدارية للحاضنة بتول الدربولي في تصريح لـ سانا أن الفعالية خصصت للفتيات للاحتفال بهن، وتشجيع مشاركتهن الفاعلة في هذا المجال، مؤكدة أن التكنولوجيا ليست حكراً على الشباب، وأن الفتيات يمكنهن المساهمة بفاعلية في تطوير هذا القطاع.

وأشارت إلى أن الفعالية تستهدف جميع الأعمار، مع إعطاء أولوية للطلاب المهتمين بهذا المجال، مبينةً أن خطط الحاضنة المستقبلية تتضمن برامج تعليمية، ودورات مكثفة لتمكين الفتيات بشكل أكبر.

وأكدت المهندسة سيلين شبوع اختصاص هندسة برمجيات ومتخصصة بالذكاء الاصطناعي، أهمية تطوير المهارات البرمجية لدى الطالبات، لافتةً إلى أن العمل على المشاريع التطبيقية يساعد على تحقيق نتائج ملموسة واكتساب خبرات في مجالات متعددة.

وأوضحت أن لكل فتاة ميولها الخاص تجاه لغات البرمجة، وأن هناك العديد من النماذج والبيانات التدريبية التي يمكن الاستفادة منها للوصول إلى فرص عمل بعد التدريب المكثف.

من جانبها، قالت المهندسة إيناس صعب خريجة كلية هندسة المعلوماتية بجامعة البعث: إن حضورها الفعالية جاء لدعم الفتيات وتشجيعهن على استكشاف مجالات الهندسة المعلوماتية المختلفة، مبينة أن الهدف هو أن تشعر كل فتاة بأنها في مكانها المناسب، وأن تكون قادرة على دخول سوق العمل بسهولة، مشيرة إلى أن هذه الجلسات تساعد الطالبات على تحديد اختصاصهن المفضل، وتُحفِزُهنَّ على تطوير مشاريعهن الخاصة.

ووصفت إسراء صعب طالبة السنة الثانية في كلية هندسة المعلوماتية، الفعالية بأنها فرصة مميزة للتعرف على مختلف التخصصات داخل مجال الهندسة المعلوماتية، مشيرة إلى أن الشرح كان وافياً ومفيداً، وأنها تنصح كل فتاة بحضور مثل هذه الفعاليات للاستفادة منها.