فرق الدفاع المدني تستجيب لبلاغات سقوط مسيّرات في ريف درعا

درعا-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم السبت، لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط مسيّرات في ريف محافظة درعا، وذلك على خلفية الأحداث العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وأفاد الدفاع المدني، على قناته على التلغرام، بأن فرقه تعاملت مع بلاغ عن سقوط مسيّرة على منزل في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المدنيين دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كما استجابت الفرق لبلاغ آخر عن سقوط مسيّرة في بلدة الطيبة شرق درعا، حيث تسببت أيضاً بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين من دون وقوع إصابات.

ودعا الدفاع المدني المدنيين إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة التالية:

-عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ساقط.

-الاحتماء داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات.

-الابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام.

-الإبلاغ عن أي حريق ناجم عن سقوط أجسام حربية، أو عن أي جسم مشبوه.

-اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتهم.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه يمكن التواصل معه عبر الأرقام المخصصة لطلب خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة درعا، استجابت في الرابع من آذار لبلاغ حول سقوط حطام طائرة مسيّرة نتيجة الأحداث الإقليمية الجارية، وذلك في السهول الشرقية الجنوبية لمدينة الشيخ مسكين بريف درعا.