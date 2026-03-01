بدء اعمال إعادة تأهيل وترميم مبنى كلية الشريعة في حماة

حماة-سانا

ضمن حملة “فداء لحماة”، بدأت مؤسسة رعاية المساجد، والمؤسسات الشرعية أعمال إعادة تأهيل، وترميم، وتجهيز مبنى كلية الشريعة في حي المرابط بحماة، والذي كان يعرف سابقاً بمبنى كلية الآداب.

وأوضح رئيس المؤسسة أمجد الشبلي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المبنى من المعالم التاريخية البارزة في مدينة حماة، وتم بناؤه قبل نحو 350 عاماً، وقد شُيّد في العهد العثماني كطابق واحد، وكان يُعرف باسم خان أسعد باشا، وخلال فترة الانتداب الفرنسي على سوريا (1920–1946م) أُضيف إليه الطابق الثاني، في توسعة عمرانية حافظت على طابعه الأساسي.

وأشار الشبلي إلى أن المبنى يضم عشر قاعات دراسية، وقسماً إدارياً، وباحتين أمامية وخلفية، لافتاً إلى أن خطة التطوير تشمل تجهيز مدرج تعليمي، ومكتبة تضم قاعة مطالعة، إضافة إلى استراحة للطلاب وبوفيه خدمي.

ويركز القائمون في أعمال الترميم على الحفاظ على الهوية المعمارية الأثرية للمبنى، مع تحديث مرافقه بما يخدم العملية التعليمية، ليعود صرحاً علمياً يجمع بين أصالة الماضي ورسالة الحاضر.

وتنشط مؤسسة رعاية المساجد والمؤسسات الشرعية في حماة بخدمة المساجد ودعم المعاهد والثانويات الشرعية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم القطاع الصحي عبر تقديم صيانات ومواد للمشافي الوطنية.