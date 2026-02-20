خيمة حماة الرمضانية تبحث قضايا خدمية وتناقش أولويات تحسين الواقع الخدمي

حماة-سانا

ناقشت فعاليات خيمة حماة الرمضانية في يومها الأول مساء اليوم الجمعة عدداً من القضايا الخدمية الملحّة في المدينة، بمشاركة مدير منطقة حماة حافظ طيفور ورئيس مجلس مدينة حماة المهندس معاوية جرجنازي.

وتركّز الحوار حول المخالفات والنظافة العامة والبسطات والإشغالات والإنارة والطرقات والحفر، إضافة إلى المشاريع المقررة لتعبيد الطرق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مختار المنطقة الصناعية محمد نور العبود، في تصريح لمراسل سانا، أنه قدّم مجموعة من المطالب المتعلقة بتحسين الخدمات في المنطقة الصناعية، مشيراً إلى وجود استجابة من مجلس مدينة حماة ضمن الإمكانات المتاحة.

وبيّن أنه طرح اليوم مقترحاً لاستثمار مرآب عائد للمجلس وتحويله إلى محال صناعية بأسعار أقل من المحال الخاصة، دعماً لأصحاب المهن الذين باتت أجور المحال تشكّل عبئاً يهدد استمرار أعمالهم، لافتاً إلى أن رئيس المجلس وعد بالعمل على تجهيز المرآب لهذا الغرض عند توفر الإمكانات المالية.

من جهته، أوضح مدير دائرة العلاقات والشؤون الصحفية والقانونية في مديرية إعلام حماة عبد المجيد عنجاري، أن الجلسة الحوارية ركزت على القضايا الخدمية الأكثر إلحاحاً، ولا سيما النظافة والطرقات والحفر ومشاريع تعبيدها وإصلاحها خلال شهر حزيران المقبل، مبيناً أن هذه اللقاءات ستُعقد يومياً بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية المعنية.

وتأتي خيمة حماة الرمضانية كمبادرة تهدف إلى متابعة القضايا الخدمية خلال شهر رمضان، مستفيدة من الحراك الاجتماعي المسائي لتعزيز التواصل المباشر بين الأهالي والجهات الخدمية.