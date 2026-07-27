دورة تدريبية في درعا لتعريف الشباب بإدارة الاستثمارات والبورصات العالمية

درعا-سانا

انطلقت في محافظة درعا، اليوم الإثنين، دورة تدريبية متخصصة في إدارة الاستثمارات والبورصات العالمية بهدف تزويد الشباب بالمعارف والمهارات الأساسية في مجال الأسواق المالية من خلال برنامج يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، بالتعاون مع مؤسسة شؤون الشباب والجهات المعنية.

وأوضح المدرب والخبير الاقتصادي حسن محمد الحاري الحاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد في تصريح لـ سانا، أن الدورة تعتمد على التدريب المباشر باستخدام اشتراكات احترافية في منصة “رويترز” ومنصات مالية عالمية، إضافة إلى متابعة السوق المالية السعودية، بما يتيح للمشاركين متابعة حركة الأسعار بشكل مباشر وتحليل الأخبار الاقتصادية وقراءة المخططات البيانية وفهم أسباب تحركات الأسواق.

وأشار إلى أن الدورة تستمر خمسة أيام بمعدل ساعتين يومياً، يحصل المشاركون في ختامها على شهادة صادرة عن شركة للاستشارات المالية والاقتصادية مسجلة في السجل التجاري السوري مع إمكانية تصديقها للاستفادة منها خارج سوريا.

ولفت إلى أن برنامج الدورة، يتضمن زيارة ميدانية إلى بورصة دمشق للأوراق المالية، وحضور محاضرة تعريفية والاطلاع على آلية عمل البورصة قبل تسليم الشهادات، كما سيتم اختيار خمسة من المشاركين المتميزين للمشاركة في مؤتمر اقتصادي يُعقد في دمشق مطلع آب القادم.

وتأتي الدورة ضمن برامج تدريبية تستهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى الشباب وتعزيز مهاراتهم في مجالات الاستثمار وتحليل الأسواق المالية من خلال المزج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.