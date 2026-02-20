أوقاف حمص تنظّم ملتقى دعوياً بالبياضة تحت عنوان “في رحاب رمضان”

نظّمت مديرية أوقاف حمص اليوم الجمعة ملتقى دعوياً بعنوان “في رحاب رمضان” ضمن أنشطة دينية تهدف إلى إحياء أجواء الشهر الفضيل وتعزيز القيم الإيمانية والاجتماعية في المجتمع وذلك في مسجد الحسين بن علي بحي البياضة بالمدينة.

وأوضح إمام وخطيب جامع الرفاعي السبسبي شادي كنعان، في تصريح لـ سانا أن الملتقى يسعى إلى تعزيز دور المسجد في حياة الناس وربطهم به وتفعيل مكانته في الوعي المجتمعي، انطلاقاً من رسالته كمَعلم للقيم الروحية والانتماء.

وأشار كنعان إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في توعية الناس بأهمية تهذيب النفس وحماية القلب من المؤثرات السلبية عبر ضبط السمع والبصر والكلام، باعتبار القلب محور صلاح الإنسان وانعكاس صفائه على الفرد والمجتمع.

بدوره، بيّن محمد الأحمد، أحد سكان حي البياضة، أن الملتقى تضمن أحاديث نبوية تتناول فضل الصيام وتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان، مؤكداً أهمية تكثيف هذه اللقاءات لما لها من دور في تعزيز الوعي الديني والاجتماعي وترسيخ قيم الشهر الفضيل.

وتضمن البرنامج فقرات متعددة شملت عرضاً لأهداف ومحاور النشاط، وفقرة إنشادية، إضافة إلى تلاوة للقرآن الكريم أضفت أجواء روحانية في الشهر المبارك.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار جهود مديرية الأوقاف في حمص لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية وترسيخ التماسك الاجتماعي خلال شهر رمضان الفضيل.

