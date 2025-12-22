معرض فني متنوع في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس بمناسبة عيد التحرير

طرطوس-سانا

أقيم في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بمدينة طرطوس، اليوم، معرض فني بعنوان “فناني طرطوس”، وذلك بمناسبة عيد التحرير، ضمّ 48 عملاً فنياً بأحجام متنوعة بين اللوحات التشكيلية والمنحوتات.

أعمال متنوعة عن التراث والطبيعة والتحرير

وتنوعت أساليب الأعمال في المعرض ومدارسها الفنية بين التعبيرية والتجريدية والواقعية والكلاسيكية والرمزية والانطباعية، واستحوذت على مضامينها موضوعات متنوعة وغنية، شملت الأماكن الأثرية والتراث السوري والمناظر الطبيعية والبحرية وأعمالاً جسدت فرحة التحرير.

إبراز وجه سوريا الحضاري

وفي تصريح لمراسلة سانا، بين رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس، سليمان أحمد، أن المعرض شهد أقبالاً كبيراً من قبل الفنانين التشكيلين وخاصة أنه شكل فرصة مميزة قدموا خلاله أعمالهم الفنية بأسلوبهم ورؤاهم الفنية وتقنياتهم وبصتمهم الخاصة، وأكد أن دور الفنانين الأساسي يرتكز في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للبلاد، إلى جانب حضورهم اللافت والمميز في الساحة الفنية.

ومن المشاركين بالمعرض، شارك الفنان التشكيلي نايف خضر بلوحة تُجسّد حالة أنثى ترمز إلى سوريا ويظهر في خلفيتها العلم السوري مع استخدامه مفردة فنية، الحمامة البيضاء كرمز للسلام والأمان، مستخدماً ألوان الأكريليك على قماش.

المرأة الريفية والثورة

أما الفنانة التشكيلية جوليا سعيد، عبرت عن فرحتها بسوريا الجديدة من خلال مشاركتها بلوحة فنية واقعية رمزية مزجت فيها الجانب التراثي بموضوع الحرية، مركزة فيها على عنصري التراب والماء، ولفتت إلى أن اللوحة تناول موضوعها المرأة الريفية البسيطة التي تقوم بأعمالها وتحمل في قلبها وفكرها قيم الثورة والحرية.

سوريا المستقبل والتعايش السلمي

في حين قدمت الفنانة التشكيلية أمل سليمان بلوحة فنية كبيرة الحجم بعنوان “سوريا المستقبل” جمعت مختلف المواقع الأثرية في جميع المحافظات السورية ضمن لوحة واحدة، مع إدخال بعض مفردات فنية كالطيور والورد الجوري، وذلك بتقنية الرسم النافر وبملمس ناعم، مستخدمة الألوان الزيتية على القماش.

الفنانة التكشيلية ميساء سعيد شاركت بلوحة فنية من المدرسة التعبيرية بخامة الإكريليك، جمعت بين الألوان الباردة والحارة جسدت فتاتين كدليل على التعايش السلمي ونظرتهما المتفائلة بغد مشرق.

الفنان محمد كنان اعتمد في لوحته على المدرستين الواقعية والرمزية متناولاً موضع البحر بألوان تتفاوت بين الهادئة والصاخبة مع إضفاء لمسات إنسانية على العمل.

يذكر أن المعرض يستمر لمدة عشرة أيام.