إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر

الرقة-سانا‏

استجابت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة، اليوم الجمعة، لحالتي ‏غرق في نهر الفرات قرب الجسر القديم، حيث تمكنت من إنقاذ طفل وشاب، بينما ‏تتواصل عمليات البحث عن طفل آخر، شقيق الطفل الذي تم إنقاذه.‏

وأوضح رئيس دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث سهل ‏عبد السلام لـ سانا، أن الطفل الذي تم إنقاذه يبلغ من العمر 8 سنوات، والشاب 18 ‏عاماً، حيث جرى إسعافهما إلى المشفى الوطني في الرقة لتلقي الرعاية الطبية.‏

وتأتي الحادثة بالتزامن مع تحذير وزارة الطاقة الأهالي في الرقة ودير الزور، من ‏الاقتراب من مجرى نهر الفرات وضفافه أو السباحة فيه، مع الزيادة التدريجية ‏المقررة في كميات المياه الممررة من سد كديران من 600 إلى 800 متر مكعب في ‏الثانية.