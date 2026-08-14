إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر

٢٠٢٦٠٨١٤ ١٧٤٨٣١ إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر

الرقة-سانا‏

استجابت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة، اليوم الجمعة، لحالتي ‏غرق في نهر الفرات قرب الجسر القديم، حيث تمكنت من إنقاذ طفل وشاب، بينما ‏تتواصل عمليات البحث عن طفل آخر، شقيق الطفل الذي تم إنقاذه.‏

وأوضح رئيس دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث سهل ‏عبد السلام لـ سانا، أن الطفل الذي تم إنقاذه يبلغ من العمر 8 سنوات، والشاب 18 ‏عاماً، حيث جرى إسعافهما إلى المشفى الوطني في الرقة لتلقي الرعاية الطبية.‏

وتأتي الحادثة بالتزامن مع تحذير وزارة الطاقة الأهالي في الرقة ودير الزور، من ‏الاقتراب من مجرى نهر الفرات وضفافه أو السباحة فيه، مع الزيادة التدريجية ‏المقررة في كميات المياه الممررة من سد كديران من 600 إلى 800 متر مكعب في ‏الثانية.

٢٠٢٦٠٨١٤ ١٦٤٢٥٣ إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر
٢٠٢٦٠٨١٤ ١٦٤٥٢٩ إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر
٢٠٢٦٠٨١٤ ١٦٤٦٢٦ إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر
٢٠٢٦٠٨١٤ ١٦٥٠١٢ إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر
٢٠٢٦٠٨١٤ ١٦٥٠٢١ إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر
٢٠٢٦٠٨١٤ ١٧٥٠٣١ scaled إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر
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