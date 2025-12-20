القبض على شخص أساء لعنصر مرور في حلب أثناء أداء واجبه

حلب-سانا

ألقى قسم شرطة الصالحين في مدينة حلب القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاستهزاء بأحد عناصر شرطة المرور، أثناء أداء واجبه ورفضه إبراز شهادة القيادة وأوراق المركبة، ومن ثم الهروب من الموقع.

وأوضحت وزارة الداخلية في قناتها على تلغرام، أن الحادثة وثقت بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر تصرفات هذا الشخص المسيئة واستهتاره بالقوانين، حيث جرى فور ورود المعلومات تحديد هويته وإلقاء القبض عليه، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي سلوك يمس هيبة القانون أو رجال الأمن، وستواصل اتخاذ الإجراءات الحازمة بحق كل من يخالف النظام العام.