لتمكين المرأة اقتصادياً.. بازار خيري في عربين بريف دمشق بعنوان “أمان بكل مكان”

ريف دمشق-سانا

ضمن فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظم مركز شمس المجتمعي التابع لهيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية في مدينة عربين بريف دمشق بازاراً خيرياً بعنوان “أمان بكل مكان”، بمشاركة 15 سيدة منتجة من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية، وذلك دعماً لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز قدراتها.

مساحة آمنة للسيدات للتعبير عن إبداعهن

منسقة المركز دارين قزما أكدت في تصريح لـ سانا أن البازار يهدف إلى توفير مساحة آمنة للسيدات للتعبير عن إبداعهن وإبراز مهاراتهن، إضافة إلى دعمهن في إطلاق مشاريعهن الصغيرة، مشيرة إلى مشاركة عدد من ذوي الهمم لأول مرة هذا العام تشجيعاً لهم على خوض تجربة الإنتاج والعمل.

ويضم البازار، وفق قزما، منتجات منزلية متنوعة تشمل الكروشيه، والشمع، والصابون، والمنظفات، والعطور، والمونة والحلويات، وغيرها، مبينة أن المركز يواصل تقديم الدعم للسيدات من خلال جلسات التوعية والدعم النفسي وتدريب مهارات الحياة، إلى جانب تقديم مساعدات مالية للمشاركات لتمكينهن من بدء مشاريعهن الخاصة.

تمكين المرأة اقتصادياً

المشاركة دعاء عبد الحق التي عرضت شموعاً معطرةً من إنتاجها، ذكرت لـ سانا أن البازار يشكّل فرصة مهمة للنساء لعرض منتجاتهن والتعريف بها وتعزيز قدراتهن في مجال المشاريع الصغيرة، مؤكدة أهمية الدعم الذي تقدمه الهيئة والمنظمات الشريكة في تمكين المرأة اقتصادياً.

كما أوضحت إسراء البحري، المشاركة للمرة الثانية، أن دعم المركز عبر جلسات الدعم النفسي العام الماضي ساعدها على تطوير مشروعها المنزلي لإنتاج المربيات والدبس والمواد المجففة، مبينة أنها وسّعت نطاق عملها بعد الإقبال الواسع على منتجاتها وبدأت بتسويقها داخل السوق وفي المنزل بأسعار منافسة.

بدورها، أشارت صباح كحيلا، المشاركة بمنتجات منزلية من العصائر والمربيات، إلى أن دعم المركز والدورات النفسية التي تلقتها كان له الدور الأكبر في عودتها إلى العمل وتطوير مشروعها، معربة عن أملها في استمرار البازار سنوياً لما يوفره من دعم وتشجيع للسيدات.

وتستمر فعاليات البازار حتى يوم الخميس المقبل، ويفتتح من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الـ 5 مساءً.

ويأتي تنظيم البازار الخيري في إطار الجهود التي تبذلها هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم مشاريعها الصغيرة، وتمكينها اقتصادياً ونفسياً، وتوفير بيئات آمنة لها عبر مبادرات مجتمعية تعزز قدراتها وتمنحها فرصاً عملية للاندماج والإنتاج.

وتعد حملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي مبادرة دولية تُقام سنوياً ابتداءً من الـ 25 من تشرين الثاني، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى الـ 10 من كانون الأول وهو يوم حقوق الإنسان.