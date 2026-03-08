منفذ العريضة الحدودي بريف طرطوس يستقبل السوريين القادمين من لبنان

طرطوس-سانا

افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اليوم الأحد، منفذ العريضة الحدودي أمام السوريين الراغبين بالعودة من لبنان إلى وطنهم، وذلك سيراً على الأقدام، نظراً إلى استمرار أعمال الصيانة والتأهيل للجسر الواصل إلى المنفذ تمهيداً لإعادة تشغيله لاحقاً بشكل كامل أمام حركة المركبات.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في المنفذ عمار الزير في تصريح لـ سانا، أن افتتاح منفذ العريضة جاء بعد الكثير من المناشدات التي وصلت من السوريين المقيمين داخل لبنان، وتخفيفاً للضغط الحاصل على منفذي جديدة يابوس وجوسيه جراء عودة عدد كبير من السوريين القاطنين في لبنان بعد الأحداث الأخيرة التي تعرض لها.

وأشار الزير، إلى أن الكوادر في المنفذ تقدم كل التسهيلات للمواطنين وأفضل الخدمات لضمان وصولهم بشكل آمن إلى بلادهم، ولفت إلى أن المواطن يعبر المنفذ سيراً على الأقدام دون اصطحاب أي أثاث منزلي أو آلية نقل بسبب الانهيار الجزئي للجسر الواقع بين البلدين، مؤكداً أن أي مواطن سوري لديه إثباتات شخصية سورية بإمكانه عبور المنفذ إلى سوريا، حتى لو كان دخوله إلى لبنان غير شرعي.

وبيّن تاج الدين عبد الرحمن النعيمي أحد العائدين السوريين، أن افتتاح منفذ العريضة خطوة جيدة وخيار أفضل للسوريين العائدين إلى بلادهم، وخاصة أنه يوجد عدد كبير من السوريين في لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا.

بدورها، قالت وضحى خلف الحمادي: إنها غادرت لبنان منذ ثلاثة أيام سيراً على الأقدام حتى وصلت إلى المنفذ، الذي قابلهم كوادره بكل احترام وقدموا لهم كل التسهيلات، وأشارت إلى أن وضع السوريين في لبنان مأساوي في هذه الظروف التي تشهدها المنطقة.

علاء خالد العائد إلى بلده بعد 15 عاماً قضاها في لبنان، اعتبر أن افتتاح المنفذ خطوة ممتازة، سهلت عودته بكل أمان للبلد، الذي أمل بدوام الاستقرار والازدهار له.

وكان مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش أعلن أمس السبت، افتتاح المنفذ اعتباراً من صباح اليوم الأحد 8 آذار 2026، وذلك نزولاً عند مطالب السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم، وحرصاً على التخفيف من معاناتهم، وتسهيل إجراءات عودتهم.