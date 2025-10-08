قسم كهرباء السقيلبية ينفذ أعمال صيانة وتأهيل استعداداً لفصل الشتاء

حماة-سانا

ينفذ قسم كهرباء السقيلبية بريف حماة أعمال صيانة طارئة ووقائية على خطوط التوتر المتوسط والمنخفض ومراكز التحويل العامة استعداداً لفصل الشتاء.

وأوضحت مديرة القسم ريما قوندراق لـ سانا اليوم، أنه يجري العمل حالياً على دراسة وتنفيذ مشروعات إعادة تأهيل عدد من تفريعات التوتر المتوسط، و10 مراكز تحويل في قرى قلعة المضيق والتوينة والشريعة وباب الطاقة وكفرنبودة تنفيذاً لدراسة شاملة تم إعدادها لتأهيل الشبكة الكهربائية في القرى المدمرة جراء إجرام النظام البائد.

وبينت قوندراق، أن أهم الصعوبات التي تواجه العمل هي حجم الدمار الهائل في البنية التحتية للشبكة الكهربائية وعدم توافر المواد والنقص في الآليات الثقيلة، مشيرة إلى أنه بهدف تقليل الأعباء واختصار الوقت يتم التواصل الدائم والتنسيق مع المجتمع المحلي والمنظمات الداعمة فيما يخص إعادة الاعمار.

وبشأن واقع الكهرباء في منطقة الغاب أشارت قوندراق إلى أن العمل جارٍ على تأهيل خط قلعة المضيق القديم للتوتر المتوسط من محطة الشريعة والذي يخدم القرى الممتدة من الشريعة إلى كفرنبودة مع تأهيل 4 مراكز للتوتر المنخفض بشكل كامل وهي القلعة والشريعة وباب الطاقة وكفرنبودة.

