مديرية سياحة طرطوس تطلق حملة نظافة في جزيرة أرواد

طرطوس-سانا

أطلقت مديرية السياحة في طرطوس اليوم، حملة نظافة في جزيرة أرواد، بمشاركة المجتمع المحلي وفرق تطوعية وشبابية، بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتحسين جمالية الجزيرة، وذلك في إطار الحملة الوطنية ( النظافة ثقافة).

وأوضح مدير السياحة في طرطوس بسام عباس في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الحملة تعميم لثقافة النظافة وتوعية الفرد بدوره في هذا المجال، مشيراً إلى أن دور المديرية لا يتعلق بالترويج للسياحة فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز دور الثقافة المجتمعية الإيجابية للوصول بالجزيرة إلى مكان لائق لاستقبال السياح.

وأشارت رئيسة مجلس بلدة أرواد فاطمة كنفاني إلى أن المشاركة في الفعالية تطوعية، وتضم المجتمع المحلي من أهالي الجزيرة، والمنظمات المحلية مع مديرية السياحة، ومنطقة طرطوس، وبينت أن المشاركين في الحملة قسموا إلى ثلاثة فرق توزعت في القلعة ومحيط شاطئ الجزيرة.

من جانبه، أوضح ممثل منطقة طرطوس غيث بجود أهمية الحملة التطوعية لإظهار جمالية الجزيرة ومعالمها الرئيسة، نظراً لما لها من أهمية تاريخية وحضارية، فيما أكد صانع المحتوى والناشط المجتمعي القادم من حلب غيث كيالي ضرورة مساهمة الجميع بالحملة، ونشر ثقافة النظافة، انطلاقاً من أن المواطن شريك في الحفاظ على بيئة محيطه.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية نفذت خلال الشهر الجاري بالتعاون مع مجلس بلدة أرواد، حملة تنظيف شاملة استهدفت البحر في محيط الجزيرة والواجهة البحرية لها، بمشاركة مجتمعية واسعة ضمّت متطوعين وفعاليات محلية.

وانطلقت في الـ 9 من شهر آب الماضي الحملة الوطنية “النظافة ثقافة” التي تنظمها وزارة الثقافة وتشمل مختلف المحافظات، بمشاركة واسعة من وزارات ومؤسسات الدولة إلى جانب فرق تطوعية ومبادرات أهلية، وذلك بهدف ترسيخ النظافة كثقافة مجتمعية دائمة، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة والبيئة.