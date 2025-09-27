إجراءات مرورية جديدة في الفحامة بدمشق لتحسين الحركة وتنظيم مواقف السيارات

دمشق-سانا

باشرت مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق، بالتعاون مع مديرية الصيانة وفرع مرور دمشق؛ تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية في منطقة الفحامة، تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتأمين السلامة العامة للمشاة والمركبات.

وتتضمن الأعمال إنشاء جزر مرورية توجيهية لتنظيم حركة السير، وتنفيذ جزيرة خاصة لتأمين التفاف المركبات باتجاه اتحاد الفلاحين، إضافة إلى تفعيل الإشارات الضوئية على محور شارع اليمن، وتركيب إشارات جديدة لضمان ممرات آمنة للمشاة عند تقاطع الفحامة.

كما تشمل الإجراءات تنظيم مواقف السيارات لتخفيف الازدحام وتحسين حركة المرور، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية المرورية في المنطقة.

وأوضح مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة ياسر بستوني، في تصريح لـ سانا؛ أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين الواقع المروري وتوفير بيئة أكثر أماناً وتنظيماً، مشيراً إلى أن التنفيذ يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته، أشار معاون مدير الصيانة جورج سعدة؛ إلى أن الأعمال جاءت بعد دراسة للمقترحات وملاحظات المواطنين، وستشمل أيضًا تجميل المنطقة المحيطة لتعزيز المشهد الحضري، مؤكداً أن تنفيذ الإجراءات في الشوارع الرئيسة يتم خلال أيام العطل لتفادي الاختناقات المرورية.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لمشاريع سابقة نفذتها المحافظة، من بينها تأهيل وتجميل عقدة الفيحاء عند المدخل الشمالي لدمشق، بهدف تحسين الانسيابية والارتقاء بالخدمات والبنية العمرانية، بما يتماشى مع احتياجات السكان.