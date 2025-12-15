“حكاية بلد” عمل مسرحي لوزارة التربية والتعليم بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

دمشق-سانا

بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير، نظّمت وزارة التربية والتعليم اليوم، على مسرح دار الأوبرا بدمشق العمل المسرحي “حكاية بلد” الذي يتضمن قصة سردية ترويها جدة لأحفادها تلخص حكاية سوريا منذ بداية الثورة السورية من درعا مروراً بالمحافظات الوسطى والشمالية وصولاً إلى إدلب وحلب.

وقدم العمل رؤية فنية تجمع بين الحكاية الشعبية والتراث والفلكلور السوري، من مختلف المناطق السورية، ليختتم بأغان ثورية أدتها أوركسترا وزارة التربية والتعليم وفرق الفنون الشعبية بالوزارة، إضافة إلى أبيات شعرية عن شهداء الثورة أداها الشاعر أنس الدغيم.

ذاكرة السوريين ونبض وجدانهم

وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أكد في كلمة له أن نصر سوريا وتحريرها أعاد للوطن نبضه فكان انتصاراً بعد صبر، فهو لم يكن حدثاً عابراً في تاريخ سوريا بل فصلاً خالداً في ذاكرة السوريين ونبض وجدانهم، مشيداً بجهود الوزارة في ضخ المعرفة والقيم في شريان التعليم برؤية شاملة وطموحة للنهوض بالقطاع التعليمي بعد ما عاناه خلال السنوات السابقة.

وأوضح الوزير تركو، أن الهدف من هذا العمل هو تمكين الجيل من المساهمة الفعالة في صناعة المستقبل المزدهر ورسم ملامح سوريا الحديثة بقوله: “هذه الحكاية هي حكاية بلد أتقن قلب صفحة الظلام إلى إشراقة نصر مبين وجعل من العلم والمعرفة جسر عبور نحو مستقبل أكثر إنصافاً وازدهاراً يليق بمكانة سوريا العريقة ويعيدها إلى موقعها التاريخي والجغرافي.

وأشار الوزير تركو إلى أن المعلمين السوريين جسدوا أسمى معاني الانتماء باستمرارهم في أداء رسالتهم التربوية رغم التحديات، ماضين بثقة لبناء جيل واعٍ يساهم في إعمار سوريا.

رحلة سوريا من الألم إلى الأمل

مدير الأنشطة الفنية والرياضية في الوزارة حسن الحسن، أكد في تصريح لمراسلة سانا، أن العرض المسرحي يجسد رحلة سوريا من الألم إلى الأمل، مشيراً إلى أن الهدف من العمل هو تسليط الضوء على مواهب الأطفال وإبراز قدراتهم في التعبير عن الروح الوطنية والقيم التربوية والثقافية التي يحملها جيل المستقبل.

وأوضحت الطالبة المشاركة في فريق الكورال لين مرعي أن رسالتها هي للتعبير عن اعتزازها بوطنها وصمود الشعب من خلال أغنية وطنية تحمل روح الفخر والانتماء وتجسد سوريا الحرة القوية التي تنهض بالأمل والحياة.

حضر العمل المسرحي معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، وعدد من الوزراء ومن أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم ورؤساء الاتحادات والنقابات ورئيس مجلس الدولة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أطلقت بمناسبة ذكرى التحرير والنصر حملة لافتتاح المدارس التي تم تأهيلها، وعددها 130 مدرسة في المحافظات السورية، ولا سيما في الأرياف المدمرة خلال الفترة ما بين 6 و9 من شهر كانون الأول الجاري، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات التي تلخصت بمعارض فنية ومسابقات شعرية ورياضية وأعمال مسرحية.